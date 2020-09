Paola Turani dice ‘Basta’: il duro sfogo dell’influencer zittisce tutti

Paola Turani non è più disposta a tacere: ecco il suo sfogo alle tante domande insistenti su quando lei e il marito decideranno di avere un figlio.

Paola Turani, nota modella e influencer, ha scelto di parlare al suo pubblico di un problema che, purtroppo, sembra riguardare non poche donne. Lo fa usando il suo profilo Instagram, dove in un post accusa fortemente coloro che rivolgono insistentemente indiscrete ed indelicate domande a quanti come lei non hanno ancora figli pur essendo in coppia. «Non ce la faccio a stare ancora in silenzio, oggi non sorvolo più. Scrivo mentre mi tremano le mani dal nervoso, ma certo, loro non possono capire come mi fanno sentire ogni volta che mi scrivono quelle cose perché non si mettono nei panni della donna a cui si stanno rivolgendo senza immaginare nemmeno lontanamente alle conseguenze. Perché oggi sono io, domani un’altra e via dicendo», scrive la modella sotto al post di Instagram, accompagnato dagli screenshot di alcuni dei commenti che la modelle riceve riguardo all’argomento.

Lo sfogo di Paola Turani contro quelle domande inopportune: “Non avete tatto”

La Turani, nel post, accusa queste donne di non avere sensibilità verso altre donne come loro che magari stanno soffrendo per non riuscire a procreare. O magari anche verso quelle donne che per scelta propria non desiderano averne e devono potersi sentire libere di decidere cosa è più giusto per loro, senza dover spiegazioni a nessuno. Paola, sposata da un anno con Riccardo Serpellini, ha giustamente menzionato tutte quelle coppie che, purtroppo, non hanno avuto un percorso facile in questo senso, dovendo sottoporsi a cure di ogni tipo per poter realizzare il sogno di diventare genitori. Queste coppie meriterebbero almeno rispetto e non morbosa curiosità.

Attraverso il suo sfogo, Paola ha toccato senza dubbio un argomento che coinvolge molte coppie e noi le facciamo i nostri complimenti per la sensibilità dimostrata.

L.C.