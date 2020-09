Rai in lutto: è morto Gianni Serra, triste annuncio appena arrivato

Tutta la Rai è in lutto per la scomparsa di Gianni Serra, il triste annuncio è appena arrivato: ha lavorato a lungo con Mike Bongiorno

La Rai è in lutto per la morte di Gianni Serra: il regista e sceneggiatore televisivo e cinematografico si è spento all’età di 86 anni. L’uomo è morto al Policlinico Gemelli di Roma. Serra lascia la moglie Gioia Benelli, anche lei regista e sceneggiatrice.

Lutto in Rai, morto Gianni Serra: chi era

Gianni Serra nasce a Montichiari, in provincia di Brescia, il 14 dicembre del 1933. Studia filosofia alla Governativa di Milano e contemporaneamente si dedica alla pittura. Serra, infatti, era cugino del pittore Ernesto Treccani, con il quale si esercitava insieme ad altri due giovani allievi, Ruggero Savinio e Lorenzo Tornabuoni. Insieme vanno a Parigi dove si avvicina al cinema su sollecitazione del pittore Friedensreich Hundertwasser e di George Franju, regista, giornalista e cofondatore della Cinémathèque Française.Fu proprio Franju che lo spinse a realizzare film. Iniziò a collaborare negli anni ’50 con la Rai a Milano. Qui conobbe Umberto Eco e Furio Colombo, di cui fu grande amico. Durante gli anni in Rai si è occupato della regia di programmi di vario tipo, tra i quali La fiera dei sogni di Mike Bongiorno, Campanile sera e La Domenica Sportiva con Enzo Tortora. Ha lavorato a stretto contatto anche con Enzo Biagi in RT Rotocalco Televisivo. Ha realizzato anche molte inchieste per TV7, come I ragazzi di Arese su un riformatorio tenuto dai salesiani che suscitò le proteste dell’ordine religioso. Nel film per la tv “Il processo Cuocolo” ricostruì il primo processo storico alla camorra napoletana che si tenne agli inizi del Novecento. Tra le pellicole dirette al cinema, invece, si ricordano Uno dei tre, ambientato nella Grecia dei colonnelli, Fortezze vuote: Umbria, una risposta politica alla follia, La ragazza di via Millelire, presentato alla Mostra del cinema del 1980, Una lepre con la faccia di bambina, dedicato al disastro di Seveso, ed infine Diario di un no, che fu un’inchiesta cinematografica sul referendum sul divorzio.

Serra ha vissuto per anni a Roma (dove è deceduto) insieme alla moglie Gioia Benelli. La donna è la nipote di Sem Benelli, drammaturgo e sceneggiatore cinematografico, e figlia del giornalista Lamberto, collaboratore della rivista Tempo. La Benelli ha conosciuto Gianni ha teatro, iniziando a lavorare insieme. Anche lei, infatti, è una regista e sceneggiatrice.

La sua morte lascia un profondo vuoto. Non possiamo che fare le condoglianze alla famiglia e stringerci attorno a loro in questo momento così triste e difficile.