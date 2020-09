Stefano De Martino non è figlio unico: sapete quanti fratelli ha?

La curiosità attorno a Stefano De Martino, ballerino e showman, sembra non esaurirsi mai, soprattutto per quanto riguarda la sua vita privata: quello che in molti non sanno è che il bel giovanotto napoletano non è figlio unico, sapete quanti fratelli ha?

Stefano de Martino ha conquistato il cuore delle donne di tutta Italia fin dalla sua prima apparizione ad Amici nell’edizione del 2009. Il suo viso pulito e il sorriso aperto e solare sono ammirati tanto quanto il suo talento nella danza. Talento coltivato fin da giovanissimo e, quando nel 2007 vince una borsa di studio presso il Brodway Center a New York per perfezionare la sua arte, a sostenerlo c’è sempre la sua famiglia. Una famiglia unita, solida e con grandi valori, che ha accompagnato Stefano De Martino durante tutto il suo tragitto nel mondo dello spettacolo, fin dall’esordio come concorrente nel programma di Maria De Filippi sia nel proseguire della sua brillante carriera. Dopo Amici, dove lo abbiamo ammirato anche in veste di professionista e conduttore del daytime, ha partecipato a Pequenos Gigantes condotto da Belen Rodriguez, all’epoca sua ex moglie e madre di suo figlio, il piccolo Santiago nato nel 2013. Fa parte poi di Selfie – Le cose cambiano condotto da Simona Ventura ed è stato l’inviato de L’isola dei Famosi nel 2018. Il suo talento e la capacità di intrattenere gli fanno ottenere la conduzione di Made in Sud e Stasera tutto è possibile, tra i programmi maggiormente amati e seguiti di rai 1. Oltre ai genitori, a sostenerlo in questo percorso ci sono stati i fratelli, Stefano De Martino, infatti, non è figlio unico.

Stefano De Martino: quanti fratelli ha?

Stefano de Martino è il primo figlio di Mariarosaria Scassillo e Enrico De Martino, originari di Torre Annunziata. Dopo di lui, è nata nel 1996 la bella Adelaide De Martino, unica femmina e, infine, il piccolo Davide, ultimo di casa. Il rapporto tra i fratelli è molto forte, sono tutti molto legati e si sostengono sempre a vicenda. Adelaide De Martino è molto coccolata dal fratello maggiore ed è una piccola influencer: il suo profilo Instangram, infatti, conta oltre i centomila follower. Di lei si sa che ama molto viaggiare ed è legatissima al nipotino. Pare che avesse un rapporto di grande complicità e quasi fraterno con Cecilia Rodriguez, sorella della ex cognata Belen. Ad oggi, anche se le due si sono allontanate, rimane vivo il rispetto reciproco e l’affetto che le ha unite un tempo. Adelaide De Martino ha un’altra amica molto speciale e nota al pubblico: Paola di Benedetto, showgirl, modella e influencer. Le due hanno trascorso anche un capodanno insieme, dove era presente anche Stefano De Martino e Paola di Benedetto ha partecipato anche alla festa per i venticinque anni di Adelaide De Martino. Festa a cui, purtroppo, il fratello non riuscì a partecipare.

E voi, sapevate che Stefano De Martino non è figlio unico, ma aveva una sorella e un fratello minori?