Stefano De Martino, problemi sul volo con l’ex cognata Cecilia Rodriguez: Giulia De Lellis gli ‘tende’ la mano, cos’è accaduto in aereo

Ormai non si parla d’altro da mesi! E’ tra i gossip che maggiormente ci ha tenuti incollati allo schermo del cellulare, per sapere come sarebbe andata a finire. Stiamo parlando della recente separazione tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez. La loro storia d’amore è stata senza ombra di dubbio la più chiacchierata dell’ultimo decennio. Due mondi diversi, lontani, due modi di fare così differenti, che alla fine si sono incontrati e si sono amati alla follia. Un amore durato anni, che poi è sfociato in un bel matrimonio e in un figlio, che però non è riuscito a tenere unito la famiglia, nonostante tutto. I due sono genitori presenti e amorevoli con il piccolo Santiago, eppure pare che non riescano a trovare pace nella loro relazione. E dopo alcuni spifferi del ‘Vicolo Delle News’ in cui si evince che i possibili motivi della separazione sarebbero gli stili di vita troppo differenti, arriva un’altra bella bomba.

Stefano De Martino, problemi sul volo con Cecilia: Giulia De Lellis gli ‘tende’ la mano

Il settimanale ‘Oggi’, ha sganciato una vera e propria bomba sulle teste di Stefano De Martino e Cecilia Rodriguez. Si sa, quando in casa Rodriguez i rapporti si rompono, la famiglia rimane compatta. Il settimanale avrebbe infatti raccontato di un episodio alquanto ‘bizzarro’ avvenuto tra Stefano De Martino e Cecilia Rodriguez. Sappiamo bene che entrambi gli ex cognati sia per lavoro, che per questioni personali, sono abituati a viaggiare moltissimo e a spostarsi con i mezzi. E proprio durante uno degli spostamenti da Napoli a Milano Linate, i due ex cognati si sarebbero incontrati, ma ci sarebbe di più. Il caso avrebbe voluto che i due fossero seduti vicini e che questo non abbia fatto per nulla piacere all’argentina, che stizzita avrebbe chiesto all’ex cognato di cambiare posto.

Stando a quanto riportato da ‘Oggi’, sullo stesso aereo c’era anche un’altra conoscenza della Rodriguez, Giulia De Lellis, che invece avrebbe invitato contenta Stefano a sedersi accanto a lei. Pare che durante il volo i due abbiano chiacchierato e scherzato amichevolmente. Per adesso non ci sono né conferme, né smentite da parte dei diretti interessati, quindi per averne la certezza assoluta dovremmo aspettare ancora un po’!