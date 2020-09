Temptation Island, slitta la data d’inizio: il motivo è clamoroso

Slitta la data d’inizio della nuova edizione di Temptation Island: il motivo è clamoroso e non riguarda la diffusione di Covid-19

Tutto pronto (o quasi) per la nuova edizione di Temptation Island. Il reality show torna in onda su Canale 5 dopo il successo dell’edizione estiva. La rete del Biscione ha deciso di puntare nuovamente sulla trasmissione prodotta da Fascino. Quest’anno, però, ci sarà un’importante novità: dopo l’edizione ‘mista’ condotta da Filippo Bisciglia, la prossima, che sarà condotta da Alessia Marcuzzi, sarà totalmente Nip, ovvero composta da persone non note al pubblico del piccolo schermo. Una decisione probabilmente dettata dagli ascolti, che negli anni passati hanno premiato le edizioni con persone sconosciute. Anche in questa edizione ovviamente saranno rispettate tutte le norme anti-Covid e l’inizio è stato programmato per mercoledì 9 settembre 2020, ma qualcosa sembra essere saltato.

Temptation Island, slitta la data d’inizio: il motivo

La prima puntata del reality show condotto da Alessia Marcuzzi dovrebbe andare in onda mercoledì 9 settembre in prima serata su Canale 5. Secondo le ultime indiscrezioni apparse sul web, però, qualcosa sembrerebbe essere saltato. Come riporta il sito di Davide Maggio, infatti, la messa in onda della prima puntata potrebbe slittare ulteriormente. Questa volta il motivo non sarebbe riconducibile alla diffusione di Covid-19 nel nostro paese. Il sito infatti annuncia che una coppia sarebbe saltata ancor prima di entrare nel programma. Una fidanzata avrebbe scoperto il tradimento del suo compagno, di cui sospettava da tempo, e avrebbe chiesto un falò di confronto immediato. La situazione assolutamente inedita avrebbe avuto ripercussioni sull’andamento intero del programma e sul montaggio. La scelta, dunque, sarebbe stata quella di prendersi un po’ di tempo, facendo slittare l’inizio del programma.

È caccia adesso alla coppia che, sempre come riporta il sito, sarebbe saltata per un presunto tradimento. Non sappiamo al momento né se sia vera la notizia sopra citata, né quale sia la coppia saltata prima ancora di partecipare al programma. Se l’indiscrezione dovesse essere confermata, si tratterebbe di un evento storico, mai accaduto nel programma di Canale 5. Inoltre, sempre se l’indiscrezione dovesse essere confermata, non sappiamo se la produzione abbia deciso di sostituire la coppia in gioco con un’altra coppia di concorrenti.

Un inizio sicuramente turbolento che non fa altro che aumentare l’hype attorno al reality show delle tentazioni. I telespettatori della rete del Biscione non vedono l’ora di seguire le avventure delle sei coppie in gioco. L’inizio, però, sembrerebbe rimandato.