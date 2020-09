Temptation Island, Valeria Liberati racconta di un clamoroso retroscena con Alessandro Biscione: i dettagli arrivano solo ora!

Temptation Island, è terminata da 1 mese circa la settima edizione del programma che mette in discussione i sentimenti di sei coppie che decidono di mettersi alla prova vivendo distanti per 21 giorni. A pochi giorni dalla prossima edizione del programma, alcuni dei protagonisti che hanno partecipato a questa edizione ritornano sotto i riflettori a far parlare di sé. Una delle protagoniste femminili che oggi ha rilasciato alcune rivelazioni importanti è Valeria Liberati. La giovane era entrata all’interno del programma in coppia con Ciavy Maliokapis. I due che erano entrati felicemente fidanzati all’interno del programma, escono poi prendendo due strade diverse dopo aver partecipato al falò di confronto richiesto da Ciavy con una certa urgenza dal momento che aveva visto la sua ragazza Valeria molto vicina al single tentatore Alessandro Basciano. I due infatti dopo il falò decidono di interrompere la loro relazione, ed escono da single dal programma, almeno inizialmente. Infatti poco dopo tra i due c’è stato un riavvicinamento.

Temptation Island: Valeria e Alessandro, spunta solo ora un clamoroso retroscena

In un’intervista rilasciata per Super Guida TV, Valeria si racconta; spiega perché ha scelto di partecipare al programma con il fidanzato Ciavy: “Volevo dare una svolta al rapporto con Ciavy. Temptation Island ci ha cambiati entrambi, ha reso Ciavy l’uomo che volevo. Mi dice Ti Amo tutti i giorni, e questo mi mancava nel nostro rapporto”. Ma all’interno del reality, Valeria si è avvicinata molto al single Alessandro Basciano, ex corteggiatore di Uomini e Donne e a proposito del rapporto instaurato con il tentatore, racconta di un clamoroso retroscena avvenuto lontano dalle telecamere, e rivela:” Con Alessandro, inizialmente ci siamo frequentati; ma poi confidandomi con lui ho espresso quello che sentivo. Non è giusto che lui facesse da “chiodo scaccia chiodo”, e lui lo ha capito perchè è una persona intelligente.”

Adesso la coppia Valeria-Ciavy si è ricongiunta, ed i due al momento non pensano ad allargare la famiglia, piuttosto intendono “riconoscersi” a vicenda per capire se sono davvero fatti l’uno per l’altra.

