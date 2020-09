Uomini e Donne, anticipazioni: Maria De Filippi si arrabbia con uno dei cavalieri; ecco cosa è successo.

Amici di Uomini e Donne, ci siamo! La prima puntata della trasmissione di Maria De Filippi andrà in onda a partire da lunedì 7 settembre, ma le puntate registrate sono già un bel po’! Come sempre, sul web trapelano le anticipazioni e, quelle della registrazione di oggi, sono davvero succulente! A fornirle è la sempre informata pagina Instagram ‘Uominiedonneclassicoeover’. È successo davvero di tutto e, come sempre, grandi protagonisti della puntata sono stati la regina del trono Over Gemma Galgani e il giovane Nicola Vivarelli. Curiosi di scoprire cosa è successo? Ve lo sveliamo subito!

Uomini e Donne, anticipazioni: Maria De Filippi si arrabbia con uno dei cavalieri, ecco cosa accadrà in studio

Una registrazione ricca di colpi di scena, quella di oggi di Uomini e Donne. La prima puntata del programma ci sarà il 7 settembre, ma ci sono già state tre registrazioni della trasmissione, che quest’anno vedrà la fusione del trono classico e over! Ma cosa è accaduto nella registrazione di oggi? Ebbene, sarà innanzitutto smentita una notizia trapelata negli ultimi giorni: quella dell’esterna tra Nicola Vivarelli, il giovane Sirius, e la dama Valentina Autiero. Un’ottima notizia per Gemma Galgani, che, però, da quanto si apprende ha continuato a litigare col giovane cavaliere! Che ha anche rifiutato le avances di due ragazze, arrivate in trasmissione per conoscerlo. Insomma, ne vedremo delle belle. Come si legge nelle stories di Uominiedonneclassicoeover, ci sarà anche la ‘consueta’ litigata tra Gemma e Tina: ne voleranno di tutti i colori! Inoltre, la Cipollari avrà uno scontro con Armando Incarnato, appoggiata dal pubblico. Pare, inoltre, anche che Maria De Filippi si arrabbierà, per via di qualche parola di troppo di uno dei cavalieri.Ecco il riassunto fornito dalla pagina Instagram:

Nella story successiva, si legge che i tronisti ( del trono classico) sono andati avanti con le loro conoscenze e che non ci sono state coppie o ex coppie ospiti: nè Ida Platano e Riccardo Guarnieri, nè Giovanni Longobardi e Veronica Ursida, nè le coppie dell’ultima edizione di Temptation Island. Insomma, anche oggi la puntata registrata è stata scoppiettante. Noi saremo pronti ad aggiornarvi appena avremo altre novità! In quanti non vedono l’ora che arrivi il 7 settembre?