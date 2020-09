Venezia 77, l’arrivo di Giulia De Lellis al Lido: splendida in bianco, abito sensualissimo e grandi festeggiamenti per l’influencer

Da corteggiatrice a star di Instagram il passo per Giulia De Lellis è stato davvero breve! L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, probabilmente tempo fa non avrebbe mai immaginato che sarebbe diventata negli anni in avvenire una delle influencer più apprezzate in italia. Un vero e proprio idolo delle giovanissime, che ormai la seguono da anni e che la riempiono di affetto. C’è da dire che da allora la ragazza ha avuta una grande crescita personale e anche di stile, di cui vi abbiamo parlato anche qualche settimana fa. Anche se ultimamente le vicende che maggiormente l’hanno tenuta sulla bocca di tutti certamente sono legate al suo rapporto con Stefano De Martino e con il suo ex compagno Andrea Damante. Cose dette e non dette, situazioni ancora poco chiare, che stanno facendo ancor più incuriosire il popolo del web. Nel frattempo però c’è un altro aspetto che sta per suscitare molto interesse, la sua partecipazione alla Biennale di Venezia.

Venezia 77, l’arrivo di Giulia De Lellis: abito sensualissimo e grandi festeggiamenti

Giulia è arrivata pochi minuti fa al Lido di Venezia, passerella dei vip ospiti della Biennale. La ragazza ha stupito tutti con un outfit veramente molto particolare. L’influencer infatti indossava un look total white, composto da un minidress leggero e vaporoso, con delle balze, un paio di decoltè dello stesso colore e un paio di occhiali da sole molto retrò. La De Lellis, è scesa raggiante più che mai sul red carpet pomeridiano e ha svelato che se questo look era sensazionale, ancora non abbiamo visto il resto. I gioielli indossati le sono stati donati dal noto brand Salvini Jewels.

Questo è un assaggio del suo super arrivo a Venezia, ma i motivi di tanta felicità sono svariati. Il primo tra tutti, pochi istanti prima di arrivare a Venezia la ragazza ha raggiunto i 4,9 milioni di followers sul suo account ufficiale Instagram. Un successo enorme che mano mano sta crescendo sempre più e che non potrebbe non essere un motivo di orgoglio. Sensualissima, sta facendo girare la testa a moltissimi e in pochi minuti, il video del suo arrivo alla Biennale, ha fatto il giro del web, procurandole una pioggia di like e commenti, dai followers impazziti. Tantissimi complimenti Giulia!