Molto presente sui social, Lacey si dedica oggi alla lotta all’obesità, una malattia estremamente invalidante e da non sottovalutare affatto. Importantissimo il sostegno anche psicologico che la Hodder offre a quanti stanno affrontando questo problema che lei ha vissuto in prima persona. Inotre, Lacey ha anche presentato un progetto in questo ambito, che mira ad offrire aiuto a tante persone con disturbi alimentari. Al portale americano ‘In Touch Weekly’, la donna ha dichiarato che tale iniziativa, dal nome Discord Server, è “una piattaforma online dove gli utenti potranno interagire attivamente tra loro dandosi reale supporto per raggiungere l’obbiettivo di una dieta più equilibrata e di una vita più sana”.

Un’idea davvero molto valida quella di Lacey Hodder, che ha saputo trasformare il dramma vissuto in un’occasione per aiutare chi è in difficoltà. Chi come lei ha combattuto e vinto una battaglia del genere, sa molto bene che per trionfare è necessario non essere soli, ma poter contare sul sostegno e l’incoraggiamento di qualcuno.

