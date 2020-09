Alba Parietti, il terribile lutto: immenso dolore, l’ultimo saluto da brividi

View this post on Instagram

Cara Susanna , qualche tempo fa ti pensavo . Pensavo agli anni passati insieme. Bellissimi. Tu hai avuto una vita incredibile, piena di successi , di tragedie che avrebbero ucciso per sempre una persona , ma sei stata sempre capace di rialzarti da tutto. La vita ti ha poi premiato e regalato la vita che ogni donna avrebbe voluto. Pensavo a te e pensavo come il destino sia bizzarro. Tanto toglie e tanto da nessuno escluso. Oggi leggo una notizia che mi ha tolto il fiato . Negli ultimi anni tu avevi trovato l’amore della tua vita , la felicità vera , la persona con cui vivere e invecchiare , tua figlia ti aveva reso nonna. Ci eravamo un po’ perse ma fai parte di anni meravigliosi e di tanti ricordi. Un’amica che rimane nel cuore. Oggi leggo una notizia assurda, quelle storie che hanno dell’incredibile. Quelle storie che capitano sempre a chi non conosci e sembrano inverosimili. Una semplice puntura d’insetto si porta via una donna come te. Una donna che e’ sopravvissuta a ciò che uccide, una donna forte , dinamica , che ha girato il mondo che ha visto tutto .Ricordo la volta che grazie a te a Montecarlo riuscii persino a parlare perfettamente in inglese . Amavi aiutare gli altri perché apprezzavi e conoscevi la vita soprattutto di una donna sola che riescie con le sue forze. Eri solidale eri anche spiritosa e ironica . Una donna caparbia e intelligente che aveva trovato la serenità. Non ci posso credere Susanna cara , non posso pensarci. Ti penso e penso ai nostri anni, alle nostre confidenze al tuo sorriso alla tua capacità di vivere e sopravvivere a qualunque costo . Ciao Susanna non ho più avuto il tempo per dirti che negli ultimi anni mi e’ mancato il tuo sorriso tenero e malinconico a volte , la tua voglia di vivere e la tua energia e ripenso a tanti anni meravigliosidive tu c’eri sempre . Ti voglio bene @susannaavesanipinto 🖤