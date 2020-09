All Together Now, clamorosa novità: nella prossima edizione ci saranno anche loro; ecco le anticipazioni.

All Together Now tornerà in onda! La trasmissione musicale condotta da Michelle Hunziker e J-Ax continuerà a far ballare i telespettatori. E, nella prossima edizione, ci saranno davvero tantissime novità. Alcune anticipazioni sono state fornite da DavideMaggio.it, che ha svelato quella che è la novità più clamorosa in arrivo. Al muro dei 100 giurati, infatti, pare che si aggiungerà una giuria speciale, composta da tre cantanti super famosi ed amati! Ecco di chi si tratta!

All Together Now, clamorosa novità: nella prossima edizione ci sarà anche una giuria speciale

Grandi novità in arrivo nella nuova edizione di All Together Now! La più grande riguarda la giuria della trasmissione, che non sarà solo quella del famoso muro! Ebbene, nelle nuove puntate, ci sarà l’inserimento di una giuria speciale, composta da tre artisti famosissimi: Anna Tatangelo, Rita Pavone e Francesco Renga! Eh si, un’assoluta novità per il programma, che vedrà tre importantissime new entry, insieme ai confermatissimi J Ax e Michelle Hunziker. A riferirlo è Davide Maggio, che ha fornito anche un’altra interessante anticipazione sulla prossima edizione: la presenza di un cast fisso di concorrenti, in modo da rendere più viva la gara, proprio come accade nei talent show. Insomma, un’edizione tutta da vivere, in cui la competizione sarà ancora più accesa.

E voi, avete seguito le prime due edizioni dello show musicale condotto da Michelle Hunziker e J Ax? Le emozioni e il divertimento sono garantiti! Al momento, non sappiamo ancora la data di inizio della nuova edizione, ma i fan non vedono l’ora di cantare e ballare al ritmo di All Together Now!