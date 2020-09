L’amatissimo attore diventa papà: “Benvenuta Beatrice”, l’annuncio da brividi arriva sul suo profilo social.

“Ed io che ti vedo arrivare, Beatrice, capisco perché son nato”. Con queste, dolcissime parole, Giuseppe Zeno annuncia la nascita della sua secondogenita, Beatrice. L’attore e la moglie, l’attrice Margareth Madé diventano genitori per la seconda volta, dopo l’arrivo della piccola Angelica, 3 anni fa. Una gioia immensa per la coppia, racchiusa nel post da brividi pubblicato da Zeno proprio questa mattina. Una dedica d’amore che ha emozionato tutti: il post è stato invaso dai messaggi di affetto di fan e colleghi. Diamo un’occhiata.

Fiocco rosa per Giuseppe Zeno e Margareth Madé: è nata la piccola Beatrice! L’annuncio è arrivato sul profilo Instagram dell’attore, con un tenerissima foto che ritrae la neo mamma con la piccola neonata. “Margareth Madé non ti ringrazierò mai abbastanza”, scrive Zeno nella dedica da brividi postata sui social. La coppia, convolata a nozze nel 2016, ha già una bambina di 3 anni, Angelica. Era inizio giungo quando hanno annunciato che Margaret era in attesa del secondo figlio e oggi, finalmente, la splendida notizia. Il post ha ricevuto una valanga di likes e commenti, tutti ricchi di cuoricini e messaggi di affetto per i genitori bis e la piccola appena nata. Ecco la tenerissima didascalia con cui Giuseppe Zeno ha accompagnato lo scatto:

Una dedica davvero emozionante, quella scelta dall’attore per comunicare questa splendida notizia. Prima le parole di Van Gogh, poi il dolce benvenuto a Beatrice e i ringraziamenti all’amata moglie. Non possiamo che unirci all’affetto dei followers e mandare i nostri migliori auguri a papà Giuseppe e mamma Margareth. E benvenuta al mondo piccola Beatrice!