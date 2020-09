Amici, vi ricordate l’ex allieva Veronica Montali? Non immaginereste mai con chi è fidanzata, con una star della musica: scopriamo di chi si tratta.

Veronica Montali ha partecipato ad Amici nel 2004, entrando a far parte della squadra dei cantanti, senza però riuscire ad arrivare fino alla fine, infatti la donna fu eliminata e l’edizione vinta da Antonio Spadaccino. Oggi Veronica ha intrapreso la carriera di imprenditrice, ed è la titolare di un ristorante-pizzeria sul lungomare di Loano. La donna ha due figli avuti dal precedente matrimonio, e anche il suo ex marito è attivo nel mondo della ristorazione. La Montali è molto seguita sui social, di una bellezza prorompente, sguardo sensuale e labbra carnose, un fisico statuario da far invidia a chiunque, com’è evidente dagli scatti che l’imprenditrice pubblica sul suo profilo instangram. Nell’ultimo periodo circolano diverse voci su un presunto flirt della donna con una star della musica, non immaginereste mai chi è la persona interessata. Scopriamo insieme di chi si tratta.

Veronica Montali, l’ex allieva di Amici fidanzata con una star della musica

Veronica Montali, dopo aver intrapreso un percorso da cantante nel talent show Amici di Maria De Filippi nel 2004, non riuscendo a portare però a casa la vittoria, ha deciso di percorrere una strada diversa, quella di imprenditrice. La Montali oltre ad avere una grande bellezza, ha anche uno smisurato talento. Oggi la donna ha 36 anni, e dopo aver chiuso il suo precedente matrimonio, sembrerebbe aver conquistato il cuore proprio di lui, stiamo parlando dell’amato Eros Ramazzotti.

La Montali a quanto pare conosce Eros da 15 anni, un tempo decisamente lungo, ma solo nell’ultimo periodo pare abbia iniziato a vivere una relazione d’amore. La donna a Dipiù Tv ha raccontato alcuni dettagli del loro rapporto: “Ci troviamo molto bene insieme, parliamo di tutto. Ci confidiamo i nostri reciproci problemi. Abbiamo un vissuto che ci accomuna perché tutti e due siamo separati e abbiamo dei figli piccoli. La scorsa settimana è venuto a trovarmi a Loana e abbiamo passato una splendida giornata. La mattina siamo stati a pranzo al mio ristorante dove gli ho presentato mia madre e mio padre”. Sembra proprio che fra i due ci sia del tenero, come rivelato dalla stessa Veronica al noto settimanale.

