Armine Harutyunan ha letteralmente fatto impazzire tutti e così a Napoli le è stato fatto un gesto splendido: la modella di Gucci non può non apprezzare.

In questi ultimi giorni non si fa altro che parlare di lei: Armine Harutyunan. Giovane modella appena ‘arruolata’ nel gruppo di Gucci, ha saputo conquistare in un vero e proprio batter baleno l’attenzione di tutti. È proprio per questo motivo che a Napoli, capoluogo campano, non si è potuto fare a meno di cavalcare l’onda. Stando a quanto si apprende da Fanpage, infatti, in un noto rione del territorio napoletano, un famoso writer ha deciso di compiere uno splendido gesto nei confronti della modella. Un gesto che, diciamoci la verità, non è assolutamente passato inosservato. Non soltanto a tutti i suoi abitanti, ma anche alla diretta interessata. Stando a quanto si apprende, infatti, appena venuta a sapere della splendida iniziativa napoletana, la bellissima Armine non ha potuto fare a meno di apprezzare. Ecco, ma di che cosa parliamo esattamente? Scopriamolo insieme.

Armine Harutyunan, a Napoli un gesto splendido: la reazione della modella di Gucci

Un gesto davvero splendido, c’è poco da dire. Stando a quanto si apprende da Fanpage, sembrerebbe che proprio a Napoli sia stato fatto fatto un murale in onore di Armine Harutyunan, la giovanissima modella di Gucci. In questi ultimi giorni, come dicevamo precedentemente, la ragazza è stata al centro dell’attenzione di tutti. È proprio per questo motivo che il famosissimo writer napoletano Raffo ha voluto dedicarlo un disegno enorme in un noto quartiere campano. Esattamente al rione Conocal, il giovanissimo artista non ha potuto fare meno di disegnare il volto della modella di Gucci. Un gesto davvero splendido, da come si può chiaramente intendere. E che, immediatamente, ha lasciato tutti senza parole. Non soltanto gli abitanti, ma anche la diretta interessata.

Stando a quanto si apprende, sembrerebbe proprio che Armine Harutyunan, appena appresa la notizia dello splendido gesto compiuto a Napoli, non abbia potuto fare a meno di apprezzare il disegno in suo onore.