Attraverso il suo canale social, Benedetta Parodi ha raccontato ai suoi fan della splendida sorpresa ricevuta appena rientrata in casa.

Le vacanze, purtroppo, sono definitivamente terminate. Siamo agli inizi di Settembre e, com’è giusto che sia, bisogna ritornare alle abitudini di sempre. Lo sa bene Benedetta Parodi. Che, dopo due settimane di totale relax e mare con i suoi famiglia e suo marito, è ritornata a casa. A svelare ogni cosa nel minimo dettaglio è stata la diretta interessata attraverso il suo canale social ufficiale. Proprio pochissime ore fa, infatti, la conduttrice televisiva non ha potuto fare a meno di raccontare del suo splendido rientro in casa. Ebbene si, avete letto proprio bene ‘splendido’. Attraverso le sue IG stories, infatti, l’ex colonna portante di ‘Cotto e mangiato’ ha raccontato della piacevolissima ed immensa sorpresa ricevuta appena aperta la porta della sua bellissima casa. Cos’è successo? Vi sveleremo ogni cosa nel minimo dettaglio. Vi anticipiamo soltanto che la bellissima Parodi è veramente pazza di gioia. Ecco di che cosa parliamo esattamente.

Benedetta Parodi, la sorpresa appena rientrata in casa: non trattiene l’emozione

Sempre molto attiva e dedita a raccontare ogni cosa che le succede ai suoi tanto cari ed affezionati sostenitori, pochissime ore fa, Benedetta Parodi non ha potuto fare a meno di aggiornarli sul suo rientro a casa. Un rientro che, diciamoci la verità, è stato completamente diverso dal solito. Sapete perché? La risposta è davvero semplice: al suo ritorno, la conduttrice televisiva ha ottenuto una splendida sorpresa. Siete curiosi di darci uno sguardo molto più da vicino? Vi accontentiamo immediatamente.

Ebbene si. È proprio questa la splendida sorpresa che Benedetta Parodi, appena rientrata dalle vacanze, ha ricevuto. Si tratta del suo libro che, come raccontato in un nostro recente articolo, uscirà in tutte le librerie tra pochissimi giorni. E che, tra l’altro, è già possibile pre-ordinare da diverso tempo. Insomma, se questi sono i presupposti, siamo certi che quello che succederà sarà davvero grandioso.

Segui anche il nostro canale Instagram –> clicca qui