Silvio Berlusconi è ricoverato al San Raffaele di Milano per Coronavirus: per il leader di Forza Italia una suite di 300 mq.

Dopo esser risultato positivo al tampone per il Covid-19, Silvio Berlusconi nelle ultime ore è stato ricoverato in ospedale con una polmonite bilaterale allo stato precoce, si legge su SkyTg24. L’ex Presidente del Consiglio e leader di Forza Italia aveva rassicurato tutti durante una video conferenza, nella giornata di ieri, riguardo le sue condizioni di salute: Berlusconi faceva sapere che non aveva febbre o dolori. Nella serata di giovedì, si legge sul portale Fanpage, un peggioramento delle sue condizioni lo ha portato al ricovero per accertamenti. “Berlusconi ha passato la notte in ospedale. Dopo una mattinata iniziata un po’ male, ora sta bene, ha passato la notte bene. C’è stato bisogno di un piccolo ricovero precauzionale per monitorare l’andamento del Covid-19″ sono le parole della senatrice Licia Ronzulli in una trasmissione a La7. Dal San Raffaele di Milano non trapela nulla sulle condizioni dell’ex Presidente del Consiglio ma su Fanpage si legge che è ricoverato al sesto piano del padiglione Diamante dell’ospedale San Raffaele di Milano. Occupa una suite di 300 mq.

Silvio Berlusconi è ricoverato al San Raffaele di Milano al sesto piano del Padiglione ‘Diamante’: si trova in una suite l’ex Presidente del Consiglio piuttosto grande e luminosa. “A quanto si apprende da fonti sanitarie, gli è stata riscontrata una polmonite bilaterale allo stato precoce” si legge sul sito di SkyTg24. La suite in cui si trova è ampia circa 300 metri quadri e comprende nove stanze e tre bagni: è un vero e proprio appartamento ed ha anche una sala riunioni e diversi servizi per i pazienti come parrucchiere, estetista, palestra ed una piscina a disposizione dei pazienti. Non mancano ovviamente poltrone letto per ospitare i familiari. Ovviamente, la positività del leader di Forza Italia non gli permette di usufruire di molti di questi servizi.