Cecilia Rodriguez si fotografa in ascensore: abito super scollato sulla schiena, ma c’è un ‘dettaglio’ che scatena i commenti, ecco lo scatto pubblicato su Instagram.

Cecilia Rodriguez è stata, suo malgrado, una delle maggiori protagoniste del gossip estivo. La splendida sorella di Belen, infatti, è finita sotto i riflettori per la rottura con Ignazio Moser. I due si sono conosciuti e innamorati al Grande Fratello Vip nel 2017 e da allora non si sono mai più separati. Il loro amore sembrava solido e forte, come entrambi hanno sempre mostrato sui social, ma poi qualcosa si è rotto. Dopo la quarantena trascorsa in armonia in Trentino con la famiglia Moser, la coppia si è allontanata sempre più, insinuando nei fan il dubbio di una crisi. Anche se nessuno dei due ha mai confermato apertamente, sono cominciate le numerose indiscrezioni sui motivi della rottura, tra i quali è comparso anche un presunto flirt di Moser con l’attrice Anna Safroncik, poi smentito da entrambi i diretti interessati. Secondo le ultime voci lanciate da Dagospia, ora la coppia sarebbe in procinto di tornare insieme, ma al momento non ci sono conferme in merito. Cecilia continua a mostarsi da sola, e lo stesso fa Ignazio. Poco fa la modella ha pubblicato sul suo profilo Instagram un nuovo scatto, un selfie in ascensore, che ha scatenato i commenti dei suoi fan per un particolare ‘dettaglio’ che non è certo passato inosservato: ecco di cosa si tratta.

Cecilia Rodriguez si fotografa in ascensore: tutti notano quel ‘dettaglio’, pioggia di commenti su Instagram

Cecilia Rodriguez ha pubblicato poco fa uno scatto che ha scatenato i commenti dei suoi tantissimi fan. Sempre molto presente e attiva sui social, la sorella di Belen è solita condividere molti momenti del suo lavoro e della sua vita quotidiana con i suoi tantissimi followers. L’ultimo post spuntato sul suo profilo la vede in ascensore, in procinto di uscire di casa. Chechu si è scattata un selfie di schiena davanti allo specchio, mostrando il suo bellissimo abito scollato sulle spalle.

Cecilia è bellissima, c’è poco da dire. In tanti le hanno fatto i complimenti nei commenti, ma c’è un ‘dettaglio’ che non è certo passato inosservato e che molti le hanno fatto notare. Avete capito di cosa stiamo parlando?

A quanto pare la bellissima Cecilia non ha avuto tempo per stirare il suo abito prima di indossarlo e in tanti glielo hanno fatto notare, in tono scherzoso e ironico. Ve ne eravate accorti anche voi?