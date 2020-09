Purtroppo le vacanze sono terminate, ma come è possibile tornare in forma? Appena ritornata da Ibiza, Belen ha mostrato il suo allenamento.

Siamo agli inizi di Settembre, carissimi lettori ed adoratissime lettrici. Ciò non sta soltanto a significare che l’estate è terminata e che sta per subentrare, quindi, la stagione autunnale ed invernale, ma che anche le vacanze estive sono definitivamente terminate. Ogni cosa bella, lo sappiamo, è destinata a terminare. E il relax delle ferie rientra, purtroppo, in questo. Da pochissimi giorni, infatti, è iniziato il nono mese dell’anno. Il mese, come consueto, ci prefiggiamo degli obiettivi da portare assolutamente al termine. Ne sono diversi, ovviamente. A partire, quindi, dal lavoro. Fino al tornare in forma. Perché, ammettiamolo, chi non ha fatto qualche peccato di gola durante queste vacanze? Nessuno, non abbiamo dubbi! Non sentitevi affatto in colpa, però: si può sempre rimediare. Come? Ovviamente, iscrivendovi in palestra e iniziando una sana e corretta alimentazione. Ma non siete affatto amanti dei luoghi chiusi? Niente paura! Ci si può allenare anche direttamente dalle vostre case. Ce lo ha spiegato, ad esempio, diverso tempo fa, Federica Nargi. Ed adesso, ritornata dalle sue magnifiche giornate ad Ibiza, lo ha ribadito anche Belen Rodriguez. Diversi giorni fa, attraverso il suo canale social ufficiale, la showgirl argentina ha mostrato a tutti i suoi followers un semplice allenamento da mettere in pratica se si vuole tornare in forma dopo le vacanze. Diamoci un’occhiata insieme.

Vuoi tornare in forma dopo le vacanze? Segui l’allenamento di Belen

Lo sappiamo, Belen Rodriguez condivide degli scatti fotografici davvero da urlo. Talvolta in costume o altre volte, invece, in biancheria intima, la showgirl argentina ha, spesso e volentieri, mostrato una forma fisica da fare invidia a chiunque. Ecco, ma come fa? In un nostro recentissimo articolo, vi abbiamo raccontato dettagliatamente uno dei suoi classici allenamenti sportivi. Adesso, invece, vi vogliamo mostrare che tipi di esercizi l’ex moglie di Stefano De Martino ha fatto per incominciare a tornare in forma dopo le vacanze. Anche perché, ammettiamolo, in estate tutto ci è concesso. E sarà stato lo stesso, senza alcun dubbio, anche per la modella. Ed è proprio per questo motivo che, appena ritornata da Ibiza, ha iniziato ad allenarsi costantemente. Non lo diciamo noi, sia chiaro. Piuttosto, è stata la diretta interessata a mostralo pubblicamente. Qualche giorno fa, attraverso il suo canale social ufficiale, la bella Rodriguez ha condiviso il suo semplicissimo e brevissimo allenamento per iniziare un nuovo anno televisivo più in forma che mai. Siete curiosi di saperlo anche voi? Diamoci uno sguardo insieme.

Primo esercizio: stendetevi su un tappeto a pancia all’aria, puntate bene la pianta del vostro piede a terra ed iniziate ad inarcare il vostro bacino. Stringete bene i vostri glutei e cercate di resistere il più tempo possibile. Vi assicuriamo: il risultato è sorprendente; Secondo esercizio: continuate a mantenere la posizione sopraelencata ed iniziate ad alzare una gamba. Una volta fatto ciò, iniziate a fare dei piccoli movimenti con il vostro bacino in alto e in basso. Non dimenticate: quando siete in alto, stringete i glutei. Ovviamente, fatte le ripetizioni con questa gamba, passate immediatamente all’altra; Terzo esercizio: stesso ed identico movimento precedente. C’è una piccola modifica, però: anziché allungare la gamba davanti a voi, allungatela verso il cielo. Ripetete, poi, l’esercizio anche con l’altra gamba.

Ovviamente, questo è una parte dell’allenamento che Belen Rodriguez ha mostrato per iniziare a tornare in forma. Cosa aspettate? Provate anche voi, no?

Segui anche il nostro canale Instagram –> clicca qui