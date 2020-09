Coronavirus al Castello delle Cerimonie, è guarito Matteo Giordano, marito di Imma Polese e genero di Antonio e Rita.

Finalmente un’ottima notizia da Sant’Antonio Abate, dopo la morte di Rita Greco. La storica compagna di Antonio Polese, il Boss delle cerimonie, ha contratto il Covid a causa del focolaio nato proprio all’Hotel La Sonrisa, il famoso Castello delle Cerimonie a cui è dedicata anche una nota trasmissione di Real Time. A qualche giorno dal triste evento, arriva una buona notizia: Matteo Giordano, marito di Imma Polese, la figlia di Rita e di Antonio, è guarito dal Coronavirus e nelle prossime ore verrà dimesso dall’ospedale Cotugno, dove era ricoverato da metà agosto dopo complicazioni dovute all’infezione.

Matteo Giordano è guarito dal Coronavirus. Si tratta del marito di Imma Polese, figlia di Antonio Polese e Rita Grieco, volti storici del Castello delle Cerimonie. Dopo la triste scomparsa di Donna Rita, arriva finalmente la buona notizia. L’imprenditore e volto noto della tv sarà dimesso dopo venti giorni di ricovero all’ospedale Cotugno di Napoli. Matteo fa parte di quello che è stato definito il ‘focolaio del Castello delle Cerimonie’, nato proprio all’Hotel da Sonrisa, a Sant’Antonio Abate.

La situazione del ‘focolaio’, però, sembra stia tornando alla normalità, anche per quanto riguarda il resto dei contagiati. Guariti anche gli altri membri della famiglia Polese, la maggior parte dei quali sono stati in isolamento nelle proprie abitazioni. Il caso di Matteo era uno dei più delicati e ha necessitato del ricovero in ospedale. Oggi, finalmente, la notizia della guarigione. La famiglia tornerà presto in tv su Real Time con le nuove puntate del Castello delle Cerimonie, registrate prima della pandemia.