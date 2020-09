Cristina Parodi si reinventa come stilista: i prezzi dei vestiti sono incredibili

Assente da un po’ dalla tv, Cristina Parodi diventa stilista e lancia la sua linea di abbigliamento: ma quanto costa un suo vestito?

Cristina Parodi nella bufera per la sua nuova attività di stilista: la giornalista ha lanciato un nuovo marchio di moda in collaborazione con una sua grande amica, Daniela Palazzi. Lo stile delle creazioni trae ispirazione dalla tradizione sartoriale nostrana e, in effetti è innegabile l’eleganza che le contraddistingue. Vestiti che, dal momento in cui vengono ideati fino al prodotto finito, non lasciano mai l’Italia, anzi ne esprimono ulteriormente la grandezza nel campo della moda. Più precisamente, la realizzazione degli abiti di Cristina avviene a Bergamo, città dove la giornalista vive insieme a suo marito Giorgio Gori, che ne occupa il posto di sindaco. Gli abiti proposti da Cristina Parodi e Daniela Palazzi sono per lo più morbidi e lunghi fino alle caviglie o sotto al ginocchio, e ricordano un po’ lo stile di una first lady.

Cristina Parodi, la sua nuova vita nella moda: le folli cifre degli abiti scatenano la polemica

Sui social Cristina Parodi da stilista si trasforma spesso in indossatrice dei suoi stessi abiti, condividendo gli scatti col suo pubblico. Quest’ultimo però sembra non apprezzare affatto i costi alquanto fuori dalla portata della gente comune: ad esempio, in una foto postata sul suo profilo Instagram la Parodi pubblicizza un abito chemisier della sua linea che, in promozione, ha un costo di 390 euro! Sul suo sito, il prezzo di ogni prodotto va dai 400 agli 800 euro ed è comprensibile che i follower le facciano notare il fatto che non tutti possono permettersi di spendere tali cifre per un vestito. Sotto le immagini pubblicate dalla stilista si leggono infatti parecchi commenti polemici: “Vestiti belli… ma cariii!!”, “Peccato che io poverella non posso permettermeli”, “Diciamo che la gente normale non può permetterseli…”.

La dolce Cristina sarà soddisfatta ugualmente della sua scelta?

L.C.