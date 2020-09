Il nuovo post pubblicato da Stefano de Martino parla chiaro: l’addio a Belen Rodriguez è ormai definitivo. Date un’occhiata.

Continua ad essere al centro della cronaca rosa la love story tra Stefano de Martino e Belen Rodriguez. Non è più un mistero il fatto che a distanza di quasi due anni dal loro ritorno di fiamma, la coppia più amata d’Italia si è detta di nuovo ‘addio’. Pochi giorni fa è uscita una notizia che riguarda la loro rottura: nell’ultimo numero del settimanale Chi è spuntata fuori l’indiscrezione che è stato Stefano a lasciare Belen per via di ‘divergenze caratteriali’. ‘Belen ama divertirsi senza curarsi di quello che possono pensare gli altri mentre Stefano è più prudente’, ha rivelato il giornale di Alfonso Signorini. Ha continuato: ‘Stefano è uno che programma, Belen vive giorno per giorno, Stefano è razionale, Belen è istintiva. Stefano vuole staccarsi dal gossip, Belen è riconoscente verso questo aspetto del proprio lavoro’. Insomma, il detto ‘gli opposti si attraggono’ non sempre vale: per Stefano è davvero finita? Sembra proprio di sì: nelle ultime ore ha postato un ‘indizio social’ che parla abbastanza chiaro. Date un’occhiata all’ultimo post pubblicato dal napoletano.

Stefano De Martino, l’addio a Belen è definitivo: arriva un gesto davvero clamoroso

Stefano de Martino dopo il suo ‘Made in Sud’ è tornato a Milano: il ballerino napoletano è tornato nella città in cui vive. La separazione da Belen Rodriguez sembra esser ormai ufficiale: nelle ultime ore il De Martino ha postato uno scatto che parla piuttosto chiaro. Ha testimoniato il suo trasloco, con foto e video, in cui mostra un pacco imballato. “Portando un po’ di musica nella mia nuova sistemazione” è la didascalia.

Non è questo l’unico indizio: nelle stories ha anche mostrato qualche dettaglio del suo nuovo appartamento, ovvero una sedia su un pavimento di legno. Addio alla coppia Stefano de Martino e Belen Rodriguez? Sembra proprio di sì: nelle ultime ore il settimanale Oggi ha sganciato anche una nuova bomba. Il giornale ha raccontato un episodio piuttosto bizzarro avvenuto sull’aereo tra il napoletano e Cecilia Rodriguez. I due ormai ex cognati si sono incontrati, si legge, ed il caso ha voluto che i due fossero seduti vicini. Questa casualità non ha fatto per nulla piacere all’argentina, che stizzita ha chiesto all’ex cognato di cambiare posto. Giulia De Lellis, presente sullo stesso aereo, ha invitato Stefano a sedersi accanto a lei.