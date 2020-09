Elena Sofia Ricci, il terribile lutto: dramma enorme, parole da brividi

Elena Sofia Ricci, il terribile lutto: dramma enorme, è successo durante le riprese di ‘Che Dio ci Aiuti’, ecco le parole da brividi dell’attrice.

Elena Sofia Ricci è senza alcun dubbio una delle attrici più apprezzate del panorama cinematografico italiano. Negli ultimi mesi è stata protagonista della serie ‘Vivi e Lascia Vivere’, che ha ottenuto un successo incredibile, registrando ascolti record. Ma questa non è l’unica fiction di successo a cui l’attrice ha preso parte. La Ricci, infatti, è anche protagonista di ‘Che Dio ci Aiuti’, sempre in onda su Rai Uno, da ben 5 stagioni e in questo periodo è alle prese con la sesta stagione, che sarà di certo un grande successo. Sempre molto riservata sulla sua vita privata, l’attrice ha due figlie, Emma e Maria, nate rispettivamente dalle relazioni con Pino Quartullo e con l’attuale marito Stefano Mainetti. Emma ha lavorato con la mamma in ‘Vivi e Lascia Vivere’, dove interpretava il personaggio di sua madre da giovane. Molto legata alla sua famiglia, Elena Sofia Ricci ha subito un grave lutto durante le riprese della quinta stagione di ‘Che Dio ci Aiuti’, del quale ha parlato in un’intervista al settimanale ‘DiPiù Tv’: ecco le sue parole da brividi.

Elena Sofia Ricci ha subito un grave lutto due anni fa, mentre era impegnata con le riprese di ‘Che Dio Ci Aiuti’. L’attrice ha perso infatti la sua adorata mamma, morta in seguito a una grave malattia. Intervistata dal settimanale ‘DiPiù Tv’, l’attrice ha ricordato la sua perdita, che le ha provocato un dolore enorme: “Quando se n’è andata mi è crollato il mondo addosso”, ha raccontato. L’attrice ha confessato che non è stato facile per lei dedicarsi al lavoro in quel periodo, in particolare quando doveva girare scene di allegria e felicità. In quel periodo, fortunatamente, si è appoggiata sulla sua fede: “In quei momenti difficili ho scoperto l’amore per la preghiera sul set”, ha detto l’attrice, che oggi sente sua mamma sempre vicina: “So che mi protegge dal cielo e la sento accanto a me in ogni cosa che faccio“.

Le parole da brividi di Elena Sofia Ricci hanno certamente emozionato e lasciato senza fiato i suoi tantissimi fan, molti dei quali non sapevano di questo grande dolore che l’attrice porta dentro di sé da ormai due anni.