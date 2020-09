Elettra Lamborghini è pronta per il suo addio al nubilato: è partita in compagnia delle sue amiche, ecco cosa ha pubblicato sui social!

Manca poco al matrimonio di Elettra Lamborghini. La famosissima star italiana diventata famosa anche nel resto del mondo sta per sposare il suo compagno Afrojack. L’ereditiera ha raccontato i dettagli del suo matrimonio che si farà il 26 settembre ma non è ancora ben noto il luogo dove si farà la cerimonia. L’abito da sposa è stato scelto e quindi cosa manca? Beh, l’addio al nubilato! Proprio negli ultimi minuti Elettra attraverso i suoi canali social ha mostrato a tutti i suoi fan che i festeggiamenti sono partiti documentando tutto. Sapete che è partita a bordo di una grande auto con le sue amiche ed il suo miglior amico Marco Ferraro: tantissimi gadget color rosa e con la scritta ‘Bride Elettra’. Ecco cosa ha pubblicato la famosa cantante.

Elettra Lamborghini pronta per l’addio al nubilato: ‘kit da festa’ tutto in rosa

Ha documentato tutto la famosa Elettra Lamborghini: attraverso il suo profilo Instagram ha mostrato a tutti i suoi fan come è iniziato il suo addio al nubilato. Amiche, gadget rosa ed una mega auto che contiene tutti: sono cominciati ufficialmente i festeggiamenti in vista del matrimonio con Afrojack in programma il 26 settembre. Sono partiti tutti insieme ed ad accogliere gli invitati un tappeto rosa con sopra scritto a caratteri cubitali “Bride for Elettra”.

Per celebrare al meglio l’evento, è stato organizzato tutto nei minimi dettagli: per i partecipanti ci sono cuscini, disinfettante mani, barattoli, mascherina e tantissimi altri oggetti utili per il viaggio ma soprattutto per il party! Elettra ha pensato proprio a tutto: next stop? La villa da sogno mostrata sui social dalla famosa cantante un mesetto fa. La location è completamente immersa nel verde ed ha al suo interno una splendida ed immensa piscina. Sarà un addio al nubilato davvero indimenticabile!