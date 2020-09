Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore, soltanto adesso è saltata fuori la motivazione della loro separazione: la rivelazione choc.

Si sono amati per circa dodici anni, Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore. A dispetto delle dure critiche che, a causa della notevole differenza d’età, sono state all’ordine del giorno, la showgirl calabrese e il ricco imprenditore milanese sono stati insieme per più di dieci anni. E, badate bene, non da semplici fidanzatini, ma di marito e moglie ed, in seguito, genitori di Nathan Falco. Insomma, una storia d’amore davvero incredibile. E che, purtroppo, alcuni anni fa è giunta al capolinea. Ogni cosa bella, purtroppo, è destinata a terminare. E così, dopo ben dodici anni di amore, vi è arrivata anche la loro. Ecco, ma per quale motivo? Sono passati diversi anni dal loro ‘addio’, è vero. Eppure, soltanto adesso spunta fuori la verità. A farcela sapere è il settimanale ‘Nuovo’. È il proprio il giornale diretto da Riccardo Signoretti a svelare il reale motivo della loro separazione. Ecco la rivelazione choc dopo anni.

Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore, svelato adesso il motivo della loro separazione

A distanza di diversi anni dalla loro separazione, soltanto adesso è spuntato fuori il motivo che, dopo ben dodici anni di amore, ha portato ad allontanarsi definitivamente a Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci. A svelare ogni cosa, come dicevamo precedentemente, è stato il settimanale ‘Nuovo’. Ecco, ma cosa è realmente successo tra loro due? Perché, dopo un matrimonio e la nascita di un figlio, i due si sono detti ‘addio’? Stando a quanto si apprende dalle pagine del giornale diretto da Riccardo Signoretti, sembrerebbe che a far interrompere l’idillio amoroso sarebbero stati dei messaggi che la Gregoraci avrebbe trovato sul telefono del suo compagno da parte di una sua collaboratrice. Non sappiamo cosa ci fosse scritto, ovviamente. Fatto sta che, a quanto pare, siano stati proprio loro a determinare la loro rottura. Sarà così?

D’altra parte, in una sua recentissima intervista a ‘Vieni da Me’, la Gregoraci aveva parlato di messaggi da parte di altre ragazze, ma aveva anche dichiarato di esserci passata su. Cos’altro sarà successo?