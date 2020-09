Gerry Scotti, “Sono svenuto dal dolore”: brutto episodio per il conduttore

Gerry Scotti racconta per la prima volta dell’infortunio di cui è stato vittima a luglio: “Sono svenuto dal dolore”.

Il noto presentatore Gerry Scotti è uno dei personaggi del mondo televisivo più amato e seguito di sempre, raccogliendo davanti la tv generazioni di ogni età. Gerry è il re dei quiz, grazie ai suoi numerosi programmi, da Chi vuol essere milionario, Conto alla rovescia, Caduta Libera, The Wall. Ormai il conduttore ha conquistato un pubblico vasto, grazie alla sua leggerezza e ad una risata sempre presente accompagnata da una genuina ironia. Su Oggi, Scotti ha anche parlato del suo futuro in tv, e ha ammesso il suo forte desiderio di fare divulgazione scientifica e condurre un salotto televisivo in “stile Maurizio Costanzo”. Inoltre, il presentatore ha anche rivelato di essere pronto per Sanremo, se dovesse essere chiamato da Amadeus. A tu si que vales, Gerry lo scorso luglio si è mostrato con un tutore alla gamba e ad Oggi ha raccontato il brutto episodio di cui è stato vittima. Scopriamo insieme cos’è accaduto.

Gerry Scotti, “Sono svenuto dal dolore”: cos’è successo

Il conduttore svela per la prima volta cos’è accaduto lo scorso luglio, quando vittima di un incidente si è mostrato in stampelle e tutore alla gamba a Tu si que vales, lasciando in apprensione tutti i suoi fan.

In un’intervista rilasciata su Oggi ha raccontato quanto è successo, rivelando di essere stato vittima di un incidente nel corridoio di un hotel di Roma, con tanto di frattura. Gerry Scotti ha inizialmente pensato si trattasse di una semplice distorsione, tanto da poter tornare subito a lavoro: “Ho appoggiato male il piede e ho sentito una fitta atroce. Pensavo fosse una storta, tant’è che sono rientrato a Milano col piede rotto, ho registrato tre puntate di Caduta Libera. Alla fine della terza sono svenuto dal dolore“, queste le parole del presentatore, rivelate per la prima volta. Dopo essersi recato in ospedale, Gerry ha scoperto di essere vittima di una frattura composta del metatarso con lacerazione dei legamenti. In seguito a questo brutto episodio, è tornato a registrare Tu si que vales, che vedremo da sabato 12 settembre, in onda su canale 5.

M.B