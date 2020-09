Gigi D’Alessio, Buongiorno: chi sono gli artisti presenti nel nuovo attesissimo album del cantante partenopeo… Scopriamo insieme tutti i featuring

Gigi D’Alessio è senza ombra di dubbio uno degli artisti italiani più apprezzati e seguiti nel mondo. I suoi testi emozionanti e coinvolgenti hanno fatto emozionare milioni e milioni di fan che ormai lo seguono da anni. La sua è infatti una carriera che va avanti da oltre vent’anni. Tra spettacoli, concerti album e nuovi brani. Lui è certamente tra gli artisti partenopei più amati nel mondo e certamente non ce ne stupiamo. La sua musica colpisce dritto al cuore come un pugno forte e deciso. In quanti abbiamo pianto sulle note di ‘Come Me’, ‘Non dirgli mai’ o ‘Vint’anne fa’. Un artista poliedrico che sa adattarsi benissimo a tutti gli stili ed è a suo agio sia nelle cantate più intime e personali, che in quelle che non riescono a far stare fermi i piedi per terra! Adesso è tornato in grande stile ha pubblicato un album nuovo di zecca con importantissime collaborazioni! Ve le mostriamo tutte

Gigi D’Alessio, Buongiorno: chi sono gli artisti presenti nel nuovo album

1. BUONGIORNO feat. Vale Lambo, MV Killa, CoCo, LDA, Enzo Dong, Franco Ricciardi, Lele Blade, Clementino, Geolier, Samurai Jay



2. COMME SI FEMMENA e COMME SI FRAGILE feat. @realgeolier2

Nato Emanuele Palumbno, Geolier cresce a Secondigliano a Napoli, così come molti suoi coetanei. Così come molti, anche per lui la musica è l’unica passione e valvola di sfogo. Nel 2018 pubblica con Nicola Siciliano P Secondigliano, poi è la volta di Mercedes, prodotta da Niko Beak. Tutto il resto è storia, e in soli due anni, Geolier non solo è diventato l’idolo dei ragazzi, ma anche uno degli artisti più in voga del momento in Italia.



3. FOTOMODELLE UN PO’ POVERE feat. @samuraijay

Samurai Jay è nato come Gennaro Amatore, ed è un rapper italiano classe 1998 proveniente da Marano di Napoli. Attualmente è considerato come uno degli artisti più significativi della nuova generazione, nonché vera e propria stella di punta della nuova scena hip hop partenopea made in sud. Samurai Jay ha iniziato a farsi notare in modo rilevante nel mondo urban con “Promessa III”, brano incluso nel suo primo Ep uscito nel 2018. Il suo è uno stile inimitabile caratterizzato da un sound fresco ed innovativo.



4. VINT’ANNE FA e SOTTO LE LENZUOLA feat. @leleblade

All’anagrafe Alessandro Arena, ha assunto il nome d’arte di Lele Blade. Nato a Casoria, in provincia di Napoli, il 6 giugno 1989 sotto il segno dei Gemelli. La motore della sua vita è sempre stata la musica hip hop. Durante la sua carriera ha fatto parte di diversi collettivi, come gli Ufo Rap Team e i 365 Muv, ma arriva il successo a livello nazionale arriva con il duo Le Scimmie. Accompagnato dal fido amico Vale Lambo, Blade sforna il 30 settembre 2016 il suo primo album, El Dorado, prodotto da Yung Snapp, terzo membro stabile del gruppo e pubblicato dalla Universal e Dogozilla Empire.

5. ANNARE’ feat. @j.axofficial

Nato Alessandro Aleotti, J- Ax è conosciuto in tutto il mondo e l’unica cosa che possiamo dirvi è che mai ci saremmo aspettati una collaborazione tra uno dei re del rap italiano e il re dei neomelodici.

7. CHIOVE feat. @poetaurbano

Nato Rocco Pagliarulo è senza ombra di dubbio uno degli artisti più importanti e amati del panorama musicale italiano. Interamente Made in Sud, è amatissimo dai giovani e deve la sua carriera alla sua vittoria a Sanremo con ‘E’ Nu juorn Buono’. Il resto è storia!



9. DI NOTTE feat. @lucadalessio_real

Giovanissimo e talentuoso, sa bene cosa vuole fare nella vita… Luca è il terzogenito di Gigi D’Alessio e data la sua passione, non poteva certamente mancare un featuring con papà!



10. A RIVA ‘E MARE feat. @francoricciardi

“Se non avessi fatto il cantante avrei fatto il cantante…” Mi chiamo Franco Ricciardi e anche se questo è il mio nome d’arte è così che la gente ha imparato a riconoscermi ed è così che mi piace presentarmi. Sono il settimo di otto figli e sono nato a Napoli…più precisamente a Secondigliano. Per spiegarlo a chi non lo conosce”. Questa è la storia di Franco Ricciardi e parla da sè.



11. GUAGLIUNCÈ feat. @enzodong_ilbolide

Enzo Dong nasce nel 1990 nelle periferie di Napoli, tra Secondigliano, Piscinola e Scampia. La sua carriera inizia all’età di 15 anni, quando entra a far parte della sua prima Crew composta da writer, breaker ed mc. La sua passione si indirizza verso il genere hip hop/rap e fa le sue prime esperienze calcando quei pochi palchi che lo hanno spinto ad avvicinarsi sempre di più a questo genere. Enzo sceglie l’appellativo Dong riferendosi al luogo in cui risiede tutt’oggi, dandogli un significato specifico. D.O.N.G. sta infatti per: Dove Ognuno Nasce Giudicato.



12. SAN VALENTINO feat. @valelamborghini

All’anagrafe Valerio Apice, ha scelto poi il nome d’arte in Vale Lambo. È nato a Secondigliano, nella periferia di Napoli più discussa di sempre, dov’è stato ambientato anche il colossal di Gomorra. La sua è una storia di lotta e riscatto, come quella di tanti altri ragazzi come lui che provengono dal suo stesso ambiente. Immaginate bene sia difficile sfuggire da certi ambienti, ma a volte sono proprio le passioni a portarci lontano da dove non sembra esserci futuro. Eppure come lui anche tantissimi altri ragazzi ce l’hanno fatta.

13. MEZZ’ORA FÀ feat. @pizzaboycoco

Londra, un ragazzo italiano decide di aprire una pizzeria, ma nel frattempo si diletta a scrivere e cantare i suoi brani. Si è lui. Questo è l’inizio della storia di Pizzaboy Coco.



14. MON AMOUR feat. @boomdabash_official

Ormai li conosciamo tutti. Bravissimi, talentuosi e con il ritmo nel sangue. Sono partiti da lontano e hanno calcato i palchi più importanti d’italia con le loro canzoni e le loro ballate. I boobdabash sono il fenomeno musicale dell’ultimo decennio.



15. CUMPAGNA MIA feat. @mvkillaofficial

Nato Marcello Valerio, classe 1995, è tra gli artisti partenopei più amati del momento. Ormai sono diversi anni che collabora con Lele Blade, Vale Lambo Dome Flame, Viz Turner e Danny Mega. Da allora è tra gli artisti del panorama rap e trap più in vista del momento.



16. COMO SUENA EL CORAZÓN feat. @clementinoiena

Sarebbe impensabile pretendere di scrivere in poche righe tutto ciò che c’è intorno alla figura di Clementino Iena. Per questo possiamo dirvi che lui è certamente il rapper napoletano più famoso di tutta la storia e se non lo conoscete, correte su Youtube!