Grande Fratello Vip: fa parte del cast anche Flavia Vento, ma vi ricordate in quale altro reality abbiamo incontrato la nota showgirl?

Grande Fratello Vip fa partire il conto alla rovescia per il grande ritorno! Un cast scoppiettante per un’edizione scintillante. Il Settimanale Di Più ci fa conoscere i volti dei 20 personaggi che parteciperanno al famosissimo reality condotto da Alfonso Signorini. Dal 14 Settembre tutti sintonizzati su Canale 5 per assistere alla prima puntata in onda in prima serata a partire dalle 21:30. Saranno presentati i personaggi Vip di questa quinta edizione, li conosceremo, o meglio li Riconosceremo dato che si tratta di volti noti nel mondo dello spettacolo. Vogliamo darvi qualche piccola anticipazione, vediamo se ricordate in quale altro reality abbiamo incontrato il volto della bellissima showgirl italiana Flavia Vento; anche lei concorrente del GF VIP 5 si siederà sul divano del salotto della casa più spiata d’Italia. Ma conosciamola meglio, vi sveliamo noi dove l’abbiamo vista!

Grande Fratello Vip, Flavia Vento: in quale altro reality abbiamo visto la bella showgirl?

Una carriera pluriennale nel mondo televisivo iniziata negli anni ’90, modella per Playboy, presente in politica, scrittrice (autrice di un libro pubblicato ne 2012, Parole al Vento).Qualche anno fa, era più o meno il 2015, Flavia Vento aveva espresso il desiderio di far parte del cast del famosissimo reality Grande Fratello esprimendo la volontà di voler fare da “guru spirituale” ai suoi compagni. Ad oggi, dopo qualche anno direte, sono state accolte le sue richieste, e finalmente anche Flavia Vento varcherà la soglia della porta rossa più ambita, quella del Grande Fratello VIP. Sarà per lei questa una quarta esperienza da vivere all’interno di un reality. Come concorrente di reality show presenta una carta di identità di tutto rispetto; ha infatti iniziato la sua esperienza nel 2004, anno in cui ha partecipato al programma condotto da Daria Bignardi , La Fattoria. Ben presto si accorge però che quello non è un ambiente che fa per lei, e dopo circa 6 giorni trascorsi dal suo esordio all’interno del programma, decide di abbandonarlo. Nel 2008 parte per l’Honduras. No.. non va in vacanza, è una delle concorrenti partecipanti alla nona edizione de L’isola dei Famosi. Anche qui però la storia si ripete, per “motivi personali” Flavia Vento abbandona L’isola. Non contenta, decide però di rigettarsi nell’esperienza selvaggia dell’Isola e partecipa ad un’edizione speciale del reality, che vede partecipare parecchi volti noti del mondo televisivo; anche in questo caso però, dopo 10 giorni, Flavia si ritira.

La nota showgirl sta per intraprendere una nuova esperienza, in un nuovo reality, chissà come se la caverà al Grande Fratello. Qui non bisognerà sporcarsi le mani, piuttosto bisognerà tenere a bada la lingua. Nel frattempo facciamo tutti un grosso in bocca al lupo a Flavia Vento per questa nuova avventura!

RC