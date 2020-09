Grande Fratello Vip, chi è Andrea Zelletta; età, carriera, curiosità sulla vita privata del prossimo concorrente del reality, conosciamolo meglio.

Grande Fratello Vip ricomincia col botto! Alfonso Signorini sarà nuovamente alla conduzione del programma ed anche questa volta con un cast scoppiettante! La casa più spiata d’Italia riaprirà le porte a 20 concorrenti. Parte insomma il conto alla rovescia per assistere alle vicende che vedranno protagonisti i volti noti della TV coinvolti in dibattiti, discussioni, confronti, nuovi amori, ritorni di fiamma, tutto questo nella casa più spiata d’Italia. Al fianco del conduttore e giornalista signorini due figure di tutto rispetto nel ruolo di opinionisti, Pupo il cui vero nome è Enzo Ghinazzi e Antonella Elia. I due personaggi sono pronti a dire la loro su quanto vedremo accadere nella Casa. Andrea Zelletta sarà uno dei concorrenti che prenderanno parte a questa esperienza, conosciamolo meglio!

Grande Fratello Vip: chi è Andrea Zelletta e quella “strana” confessione: “Mi ha messo sotto torchio”

Il settimanale Di Più ha reso noto da qualche giorno il cast completo dei personaggi che parteciperanno al GF VIP 5, e tra questi, uno dei concorrenti svelati è Andrea Zelletta. Classe ’94, è nato a Taranto il 2 Luglio. Modello e influencer, vive a Milano e lavora come modello per Brand affermati come Dolce&Gabbana, Giorgio Armani, Guess. Oltre che modello è anche calciatore, o meglio è stato un calciatore in serie D, ma ha dovuto abbandonare la carriera a causa di diversi infortuni che lo hanno rallentato nel suo percorso nel mondo calcistico ed una volta trasferitosi a Milano si è dedicato al suo lavoro primario nel settore della moda, professione che ha affiancato a quella di Personal Trainer essendo anche molto appassionato per lo sport e per il fitness. Della sua vita sentimentale sappiamo che ha avuto una relazione con la modella Victoria Stella Doritou, oggi fidanzata del cantate Irama. Andrea lo abbiamo però conosciuto in Tv a Uomini e Donne, il programma televisivo condotto da Maria De Filippi in onda su Canale 5. Ha partecipato al programma nell’edizione a cavallo tra il 2018 ed il 2019, ed alla fine del percorso ha trovato la sua anima gemella, Natalia Paragoni che inizialmente corteggiava un altro tronista, Ivan Gonzalez..ma tra Andrea e Natalia è subito scoppiata la scintilla.

I due sono molto innamorati tanto che hanno deciso di prendere casa e andare a convivere. Tempo fa, al settimanale Di Più l’ex tronista nel rivelare di essere prossimo alla convivenza con la sua compagna Natalia ha svelato : “Il padre di Natalia mi ha messo sotto torchio”.. Insomma il papà della giovane Natalia voleva capire se Andrea fosse realmente interessato a sua figlia prima di concederle il lascia passare per intraprendere la strada della convivenza. Fortunatamente tutto è andato per il meglio, salvo la gelosia di lei che in alcune occasioni si manifesta in maniera un po irruenta. Ricorderete dello scherzo fatto dalle Iene con l’aiuto di Andrea e della famiglia alla giovane che ha dato di matto tanto da voler cacciare di casa il povero Andrea! Fortunatamente però si era trattato di uno scherzo, i due oggi sono molto felici insieme. Ma il bello e simpatico Andrea ha deciso di partecipare al GF Vip.. come la prenderà la nostra Natalia se dovesse succedere qualcosa dentro la casa? ..Tutto questo lo scopriremo dal 14 Settembre!

