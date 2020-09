Grande Fratello Vip: Maria Teresa Ruta sarà uno dei personaggi femminili che prenderanno parte al reality show più seguito; ma sapete chi è suo marito? E’ un famoso conduttore.

Grande Fratello Vip sta per ricominciare con la quinta edizione in onda su Canale 5. Il reality che terrà milioni di italiani seduti in poltrona, questa volta non costretti per causa Covid-19, piuttosto per assistere, commentare, spiare i 20 concorrenti della casa più spiata d’Italia! Ebbene si, le telecamere sono pronte a riaccendersi, i riflettori sono pronti ad essere puntati 24h su 24h sulla Casa di Cinecittà. Il conduttore scelto per la seconda volta consecutiva Alfonso Signorini, che si era trovato alla conduzione del programma andato in onda lo scorso Gennaio 2020 nella sua quarta edizione, è pronto a commentare insieme ai suoi due opinionisti di fiducia Antonella Elia ed Enrico Ghinazzi quanto accadrà all’interno della casa. Il Settimanale Di Più qualche giorno fa ha finalmente dato un volto ai concorrenti partecipanti al reality; saranno in tutto 20. Tra i personaggi femminili, anche lei la showgirl e conduttrice televisiva Maria Teresa Ruta. La sua carriera nel mondo televisivo inizia verso l’inizio degli anni ’80, anni in cui prima appare come soubrette insieme a Carmen Russo, e successivamente verso la metà degli anni ’80 si ritrova alla conduzione per 6 edizioni del programma musicale per bambini lo Zecchino d’Oro. In quegli anni lavorerà al fianco di volti noti di personaggi televisivi, e nel 2004 è nel cast di personaggi che partecipano a L’isola dei famosi e successivamente parecchi anni dopo, precisamente nel 2018 partecipa e vince alla settima edizione del programma in onda sulla Rai Pechino Express. Quanto alla vita sentimentale la conduttrice televisiva, sposa nel 1987 Amedeo Goria; da questo matrimonio arriveranno due figli Guenda e Gianamedeo. Tuttavia il matrimonio subisce un drastico declino, infatti la coppia nel 1999 si separa e nel 2004 divorzia. Ma conosciamo meglio Amedeo Goria, scopriamo chi è nella vita!

Grande Fratello Vip: Maria Teresa Ruta, chi è Amedeo Goria?

Amedeo Goria, ex marito della prossima concorrente del GF Vip 5 Maria Teresa Ruta è un giornalista ed un noto conduttore televisivo. Classe ’54, è nato anche lui a Torino. Dopo aver conseguito il diploma, frequenta all’università la facoltà di Lettere. Diventa nel 1976 un giornalista professionista lavorando per La Gazzetta del Popolo, scrive per testate importanti come Il Messaggero, La Gazzetta del Mezzogiorno costruendosi una carriera giornalistica di tutto rispetto. La sua prima apparizione televisiva avviene in Rai, su Rai 1 precisamente lavora per TG1 poi apparirà per Rai Sport. Fine anni ’90 nel ruolo di conduttore è al timone della conduzione appunto del programma Ciao Italia, e successivamente conduce Uno Mattina Estate dal ’92 al ’97.

Insieme a Maria Teresa Ruta ha avuto due figli, Guenda e Gianmamedeo. Nel Gennaio 2020 papà Amedeo e la figlia Guenda sono stati ospiti del programma televisivo condotto da Caterina Balivo, Vieni Da Me e si è parlato molto del rapporto padre-figlia, a causa del fatto che dopo il divorzio non hanno più avuto un legame forte, e Amedeo Goria ammette le sue colpe :”Ho fatto molti errori e l’ho tradita. Mi dispiace non essere stato tanto presente quando i miei figli erano piccoli” -e la figlia Guenda riguardo al suo rapporto col papà aggiunge – :“Non so se l’ho perdonato, ma l’ho accolto. Adesso mio padre sta recuperando quello che non ha fatto in passato”. Insomma le cose nel rapporto padre-figlia sembrano andare meglio, e papà Amedeo sta recuperano e coltivando un bel rapporto con la figlia Guenda!

