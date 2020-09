Lo riconoscete? Qui era solo un bambino, oggi è un artista amatissimo dal pubblico: ecco di chi si tratta, non lo immaginereste mai!

Non è sempre facile riconoscere qualcuno guardando una sua foto da bambino. In alcuni casi i lineamenti e l’espressione non cambiano nel tempo, mentre per altre persone avviene una vera e propria trasfomazione. Guardando questa immagine in evidenza, non è facilissimo riconoscere il soggetto. Qui era solo un bimbo dai capelli ricci e dai meravigliosi occhi blu. Questo cucciolo dal viso d’angelo, oggi è diventato un artista di successo. Un cantante affermato, che ha cominciato la sua carriera da adolescente, dopo anni di studio, e poi si è fatto apprezzare anche ad Amici, da dove ha poi spiccato il volo. Gli indizi ora sono tanti: avete capito di chi si tratta?

Lo riconoscete? Qui era solo un bambino, oggi è un amatissimo cantante: ecco di chi si tratta

Occhi azzurri, capelli ricci, espressione dolce ma molto vivace. Il bimbo nella foto è davvero bellissimo e ancora oggi riscuote grande successo tra le donne per il suo sguardo magnetico e la sua splendida voce, che aumenta inevitabilmente il suo fascino. Avete capito di chi stiamo parlando? Beh, non ci sono dubbi, parliamo di Alberto Urso. Vincitore della diciottesima edizione di Amici, il cantante lirico è diventato una vera e propria star e vanta una delle voci più belle attualmente in circolazione. Molto presente e attivo anche sui social. Alberto ha un grande seguito sul suo profilo Instagram, con oltre 600mila followers. Il cantante pubblica spesso e volentieri scatti che riguardano il suo lavoro, la sua vita quotidiana e la sua famiglia, e talvolta delizia i fan con le foto di quando era bambino, regalando emozioni e sorrisi. Impossibile, infatti, rimanere indifferenti davanti alla bellezza del ‘piccolo Alberto’, che conquista tutti con i suoi meravigliosi occhi blu e la sua simpatia.

A distanza di anni, Alberto ha perso i suoi ricci, ma non la sua espressione dolce e genuina. Voi lo avevate riconosciuto?