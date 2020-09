Mara Venier, la terribile umiliazione subita: il racconto fa commuovere

Domenica In torna il 13 settembre e al timone troveremo sempre lei, Mara Venier, che proprio recentemente ha raccontato l’umiliazione che l’ha segnata.

La regina della domenica di Rai 1, Mara Venier, è pronta a ripartire anche quest’anno con la sua gettonatissima trasmissione: per la prima puntata la zia Mara ha detto di volere accanto due sue grandi amiche, Romina Power e Loretta Goggi, presenti anche nella puntata di chiusura della scorsa stagione del programma. Dal suo ritorno in Rai, la bionda conduttrice ha collezionato solo successi, superando praticamente sempre in ascolti la concorrenza. La Venier è sempre stata amatissima dal pubblico, che ne apprezza la simpatia, la spontaneità e quella genuinità che la rendono vicina alla gente comune. C’è qualcosa nel suo passato, però, che Mara non riesce a dimenticare, un episodio che l’ha segnata profondamente, accaduto qualche anno fa. Ne ha parlato lei stessa proprio di recente.

Mara Venier, l’umiliazione ricevuta nel momento più difficile della sua vita: chi le è stato accanto?

Prima del brillante ritorno a casa Rai, anni fa la Venier fu costretta a stare lontana dall’azienda per diverso tempo: per lei sembrava non arrivare più nessuna proposta di lavoro e Mara ha raccontato che il direttore dell’epoca non si fece più vivo con lei, senza troppe spiegazioni. Un’umiliazione che non ha mai dimenticato, ma la conduttrice cercò di non lasciarsi abbattere da questa situazione perché per lei la cosa più importante è sempre stata la famiglia, a cui ha continuato a dedicarsi con amore. A rendere tutto più doloroso, però, fu la malattia di sua madre, che in quel periodo stava per morire. Mara Venier ha potuto allora constatare chi fossero i suoi veri amici, le persone davvero disposte a condividere con lei anche i momenti bui. Una di queste fu Maria De Filippi: la conduttrice di Canale 5 era tra i pochi a telefonarle in quel periodo e ad interessarsi di lei.

Insieme alla De Filippi, Mara ha lavorato a Tu si que vales per tre anni e conserva ancora tanti bei ricordi di quell’esperienza.

L.C.