Mara Venier ha raccontato un retroscena riguardo un’intervista a Maria de Filippi non andata più in porto: ecco cosa successe.

Sta per tornare il famoso show in onda su Rai Uno e condotto dalla ‘Zia’ degli italiani: capito vero di chi si tratta? Beh, Mara Venier il 13 settembre ricomincia con il suo Domenica In! Gli spettatori Rai attendono con ansia il ritorno del programma musicale fatto di interviste ed intrattenimento. Nell’attesa, Mara Venier ha raccontato tante cose di sé al Corriere della Sera: dalla sua rinascita televisiva fino alle anticipazioni della nuova stagione del suo show. Ecco le parole della conduttrice tv.

Mara Venier: “Mi bloccarono la sua intervista”, il retroscena su Maria de Filippi in Rai

Mara Venier si è raccontata in una lunga intervista al Corriere della Sera. Ha svelato dettagli riguardo la sua rinascita televisiva tirando in ballo Maria de Filippi: la Venier fu liquidata dall’allore direttore Rai, Leone. “Sono stata molto delusa” ha raccontato la Zia degli italiani che nel momento del bisogno ha trovato la mano di Maria de Filippi. “Mi ha teso una mano in un momento terribile non lo dimenticherò mai. Non ci sentiamo tantissimo ma le voglio davvero bene: lavorare quando stavo vivendo quel dolore lancinante per mia mamma è stato ossigeno. Dovevo restare per una puntata a Tu si que vales, sono rimasta tre anni. E mi manca molto quel gruppo di lavoro” sono le parole della famosa presentatrice Rai, padrona di casa di Domenica In.

Tra la Venier e la De Filippi c’è un rapporto solido, sono molto legate. La Rai lo scorso anno bloccò l’intervista alla conduttrice Mediaset: “Lo scorso anno doveva venire ma poi la Rai bloccò la cosa, non ho mai ben capito chi avesse deciso, né come o perché. Maria ci rimase male e io ancora di più, ma non dispero e mi auguro possa venire ora, lo vorrei tanto”.