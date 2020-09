Morta giovanissima, il terribile lutto di Miguel Bosé: parole da brividi

Miguel Bosé esprime sui social il dolore per il terribile lutto che l’ha colpito: sua nipote Bimba, di soli 41 anni, è morta di cancro.

Una tragedia per la quale è davvero difficile, se non impossibile, trovare le parole: Bimba Bosé, nipote del celebre cantante ed attore spagnolo Miguel Bosé, moriva a Madrid il 23 gennaio 2017, uccisa da un cancro che non le ha lasciato scampo. La bellissima top model spagnola, anche lei attrice, era figlia di Alessandro Salvatore e Lucía González Bosé e i suoi nonni materni erano il torero Luis Miguel Dominguín e l’attrice Lucia Bosé. Quindi Miguel Bosé e l’attrice Paola Dominguín erano suoi zii. Eleonora Salvatore González era nata a Roma, il primo ottobre 1975: aveva lottato con tutte le sue forze contro la terribile malattia al seno che l’aveva fatta tanto soffrire, ma alla quale purtroppo alla fine si è arresa. Bimba aveva due figlie, nate dall’unione col marito Diego Postigo, regista e musicista, sposato nel 2006.

Miguel Bosé, il doloroso saluto alla giovane nipote scomparsa

“Buon viaggio Bimba, mia complice, mia compagna, amore mio, mia figlia amatissima”, così il cantante ha detto addio sui social network alla sua cara nipote. Parole piene di dolore, che fanno pensare e provare anche una certa rabbia contro quella che, almeno da un punto di vista umano, appare come la più atroce delle ingiustizie. Bimba Bosé aveva una brillante carriera e tutto un futuro davanti a sé, da vivere accanto alla sua famiglia. La luce di quel futuro sembrava affievolirsi sempre di più durante il calvario che le è toccato vivere: durante la malattia condivise sui social immagini molto forti, come quelle del post mastectomia e si era fatta portavoce delle donne nella battaglia contro il tumore al seno, prestando la sua immagine in diverse campagne per la diagnosi precoce della malattia.

Resta però il meraviglioso ricordo di Bimba, della donna forte che era, a rappresentare un bellissimo esempio per tante altre.

L.C.