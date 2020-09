La partita del cuore, brutto episodio per Alessandra Amoroso durante la gara: “Mi sono fatta male”, scopriamo cos’è successo alla cantante.

Presentato con un nuovo format dopo ben 29 anni, La partita del cuore ha visto la partecipazione di quattro squadre, che si sono sfidate in campo allo stadio Bentegodi di Verona, in due partite eliminatorie e con le due squadre vincitrici che si sono contese la finalissima. Questa edizione ha visto la conduzione del noto presentatore Carlo Conti, in campo numerosi artisti, calciatori e lavoratori dello spettacolo per sostenere la raccolta fondi per coloro che lavorano nel mondo della musica. I capitani scelti Gianni Morandi, Alessandra Amoroso, Salmo e Massimo Giletti. Nella prima gara si sono affrontati il Team Salmo e il Team Giletti finita 3-2 e in seguito si sono scontrati il Team Amoroso e il Team Morandi terminato 3-0 ai rigori. Durante la finale la squadra di Alessandra ha perso, a vincere è stata la squadra di Salmo. La cantante però nel corso della gara ha dimostrato di avere grande talento, ma proprio durante l’azione è stata vittima di un brutto episodio. Scopriamo cos’è successo all’amata artista.

Brutto episodio per Alessandra Amoroso durante La partita del cuore

Alessandra Amoroso ha dimostrato nel corso della gara inerente l’edizione de La partita del cuore di essere una promettente attaccante, ma proprio mentre sfoggiava il suo talento è stata toccata da uno spiacevole episodio.

La cantante in uno scontro con l’allenatore ed ex calciatore Christian Panucci ha subito un piccolo infortunio alla gamba. Il presentatore Carlo Conti si è subito avvicinato ad Alessandra, l’artista uscita dal campo è stata sottoposta alle cure del massaggiatore atletico, per assicurarsi sulle sue condizioni di salute. “Non va bene, mi sono fatta male”, ha dichiarato Alessandra a Carlo. Quest’ultimo ha cercato in qualche modo di attenuare l’atmosfera di tensione creata, scherzando con la cantante. Un brutto episodio per Alessandra Amoroso che si è risolto nel migliore dei modi, con il proseguo della serata tra divertimento e risate.

