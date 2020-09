Temptation Island, chi è Anna: scopriamo insieme l’età, la carriera e qualche curiosità in più sulla nuova protagonista del programma di Canale 5

Ormai manca davvero pochissimo alla ripresa di Temptation Island. Mai come quest’anno abbiamo potuto godere di due super edizioni di Temptation Island, in versione Vip e Nip, con grandissima sorpresa di tutti gli appassionati e l’altra interamente classica, con coppie comuni. Nell’edizione mista che è finita poco meno di un mese fa tutte le coppie hanno lasciato qualcosa di importante nei pensieri dei telespettatori. Ci sono state storie che hanno toccato fortemente la psiche del pubblico, che come sempre ha seguito il programma con grande attenzione e passione. Tra i protagonisti indiscussi sicuramente, Manila Nazzaro e Antonella Elia, reduce dal Gf Vip, con i rispettivi compagni. Per questa seconda edizione del 2020 potremmo contare sulla conduzione di una grandissima professionista, stiamo parlando della bellissima e bravissima Alessia Marcuzzi, che ha preso il posto di Filippo Bisciglia. Qualche settimana fa vi avevamo spiegato i motivi per cui Maria abbia portato avanti la scelta di conduttori e conduttrici un po’ fuori dal mondo. Questo tipo di variazione è dettata dal fatto che desidera dare a questi personaggio lo spazio che meritano.

Temptation Island, chi è Anna: età, carriera e curiosità sulla ragazza

Tra le nuove protagoniste di questa edizione, c’è la bellissima Anna, Purtroppo ancora non conosciamo il suo cognome, ma possiamo dirvi che ha 26 anni ed è una ragazza molto ambiziosa. In quei pochi minuti di video, esprime bene il proprio carattere, è sicura di se e mostra di sapere cosa vuole dalla vita. Colpisce molto il fatto che la gente pensi di lei come il lupo cattivo della relazione, ma la donna ci tiene a specificare che non è così. Chiunque abbia avuto almeno una volta una storia molto seria, sa bene che la verità sta sempre nel mezzo e le colpe sono sempre a metà.

Il compagno dice di volerla sposare, lei invece, vuole capire se alcuni atteggiamenti del compagno possono essere sorvolati o se rappresenteranno sempre un problema per lei. Insomma, situazione non semplice, ma sicuramente ne vedremo delle belle. Non sappiamo dirvi se Anna abbia o meno un profilo social, ma sappiamo sempre dal video che è una ragazza molto sobria, si è mostrata con un trucco molto leggero, quasi acqua e sapone, i capelli ordinati e mossi e un paio di splendidi occhioni blu.