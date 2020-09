Temptation Island, chi è Davide Varriale: scopriamo insieme l’età, la carriera e qualche curiosità in più sul nuovo protagonista del programma di Canale 5

Ormai manca davvero pochissimo alla ripresa di Temptation Island. Mai come quest’anno abbiamo potuto godere di due super edizioni di Temptation Island, in versione Vip e Nip, con grandissima sorpresa di tutti gli appassionati e l’altra interamente classica, con coppie comuni. Ci sono state storie che hanno toccato fortemente la psiche del pubblico, che come sempre ha seguito il programma con grande attenzione e passione. Per questa seconda edizione del 2020 potremmo contare sulla conduzione di una grandissima professionista, stiamo parlando della bellissima e bravissima Alessia Marcuzzi, che ha preso il posto di Filippo Bisciglia. Qualche settimana fa vi avevamo spiegato i motivi per cui Maria abbia portato avanti la scelta di conduttori e conduttrici un po’ fuori dal mondo. Adesso possiamo dire che oltre ad essere uno dei programmi dell’estate, è anche uno dei programmi autunnali più attesi. Questo tipo di variazione è dettata dal fatto che desidera dare a questi personaggio lo spazio che meritano. E noi non vediamo l’ora di vedere le sei nuove coppie a confronto…

Temptation Island, chi è Davide Varriale: età, carriera e curiosità sul ragazzo

Tra i protagonisti dell’edizione che sta per incominciare, c’è Davide Varriale, che dovrebbe avere più o meno l’età di Serena la sua compagna. Non sappiamo dirvi con precisione quale sia il mestiere di Davide, ma pare che tra le sue passioni ci sia il cinema, l’arte e la letteratura. Da quanto emerso dal web avrebbe due fratelli, Riccardo e Matteo e una sorella Ilaria. Davide ha deciso di tentare il tutto per tutto nel suo rapporto con Ilaria partecipando a Temptation Island.

Serena e Davide hanno deciso di partecipare a Temptation Island per mettere alla prova il loro amore che dopo tre anni inizia a vacillare. Davide ammette di essere estremamente geloso di Serena e proprio questa gelosia sta facendo lentamente deteriorare il loro rapporto. Davide non riesce a superare alcuni fantasmi del loro passato, soprattutto inerenti al modo in cui si sono incontrati la prima volta. Erano entrambi fidanzati quando si sono conosciuti e questo ha influito molto sull’andamento della loro storia. A questo punto non ci resta che aspettare l’inizio del programma per sapere cosa accadrà alla giovane coppia. Riusciranno ad superare i loro problemi di fiducia?