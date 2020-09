Temptation Island, chi è Gennaro Mauro: scopriamo insieme l’età, la carriera e qualche curiosità in più sul nuovo protagonista del programma di Canale 5

Ormai manca davvero pochissimo alla ripresa di Temptation Island. Anche se pare che a causa di alcuni problemi interni il programma sia stato slittato di qualche giorno. In ogni caso, si tratterebbe solo di pochi giorni di differenza. Durante la scorsa edizione ci sono state storie che hanno toccato fortemente la psiche del pubblico, che come sempre ha seguito il programma con grande attenzione e passione. Per questa seconda edizione del 2020 potremmo contare sulla conduzione di una grandissima professionista, stiamo parlando della bellissima e bravissima Alessia Marcuzzi, che ha preso il posto di Filippo Bisciglia. Che in questi giorni ci sta deliziando con tantissimi scatti seducenti sulle splendide coste sarde. Adesso tra l’altro possiamo dire che oltre ad essere uno dei programmi dell’estate, è anche uno dei programmi autunnali più attesi. Questo tipo di variazione è dettata dal fatto che desidera dare a questi personaggio lo spazio che meritano. E noi non vediamo l’ora di vedere le sei nuove coppie a confronto…

Temptation Island, chi è Gennaro Mauro: età, carriera e curiosità sul ragazzo

Tra i nuovi protagonisti di quest’edizione in arrivo a breve su canale cinque, c’è anche Gennaro Mauro. Gennaro è nato il 28 marzo del 1989 a Torre Annunziata in provincia di Napoli. Gennaro così come la sua compagna Anna ha deciso di proseguire il percorso di studi universitari dopo il diploma. Gennaro ha infatti conseguito una laurea in optometria all’università Federico Secondo di Napoli e attualmente pare lavori nell’attività di famiglia. Lui e le sorelle infatti lavorano nel negozio di ottica della famiglia.

Gennaro decide di partecipare a Temptation Island per capire se il suo rapporto con Anna può avere un futuro oppure no. La ragazza ‘lamenta’ il fatto che la gente pensi di lei come al lupo cattivo nella relazione con Gennaro, ma la donna ci tiene a specificare che non è così. Chiunque abbia avuto almeno una volta una storia molto seria, sa bene che la verità sta sempre nel mezzo e le colpe sono sempre a metà. Gennaro dal canto suo dopo una proposta di matrimonio rifiutata vuole provare a capire cosa accadrà alla sua relazione con Anna e se potrà esserci un punto d’incontro nella loro relazione, oppure no.