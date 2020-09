Ambra Angiolini, cos’è successo? Il messaggio ai fan: “Scusate!”

Ambra Angiolini combina un bel pasticcio su Instagram nel rispondere ai commenti dei fan ed è costretta a scusarsi con un messaggio: cosa sarà successo?

Andava in onda ieri sera su Rai 3 il film “Stai lontana da me”, del regista Alessio Maria Federici: nel cast, insieme ad Enrico Brignano, Anna Galiena, Giampaolo Morelli, Fabio Troiano, Michela Andreozzi, Giorgia Cardaci ed altri nomi importanti, troviamo anche l’ex bambina prodigio di “Non è la Rai”, Ambra Angiolini, oggi attrice affermata con all’attivo decine di film di successo per il cinema e per la tv. Proprio ieri sera, c’è stato un divertente siparietto su Instagram tra Ambra e i suoi follower: l’attrice aveva postato sul suo profilo un video col trailer del film in questione (che consigliamo a tutti di vedere se non l’avete ancora fatto), e sotto al video ha espresso la sua gioia per averlo interpretato. Ha così ringraziato il regista Federici per averle dato l’opportunità di farne parte, il bravissimo Enrico Brignano per la sua gentilezza, la coppia formata da Michela Andreozzi e Massimiliano Vado (marito e moglie nella vita) e gli altri colleghi. Inoltre, la Angiolini ha confessato che questa pellicola le piace particolarmente ed ha lasciato intendere che si sente fortunata ad averlo interpretato.

Ambra Angiolini, il messaggio inaspettato su Instagram

I follower si sono subito precipitati a mettere like e a commentare il video postato, ma è accaduto che Ambra nel rispondere ha cancellato inavvertitamente alcuni dei commenti. Con la spontaneità che la caratterizza, la Angiolini ha subito chiesto scusa agli utenti. Queste parole hanno fatto sorridere i fan, i quali hanno risposto con faccine divertenti e varie battute alla gaffe di Ambra, creando un clima ancora più amichevole tra lei e il suo pubblico.

Siamo davvero contenti di constatare che anche oggi che è diventata una celebre attrice, Ambra ha conservato la semplicità e l’allegria dei tempi di “Non è la Rai”. Complimenti, Ambra!

L.C.