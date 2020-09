Grande spavento a Bake Off: nei primi minuti del talent show una concorrente ha avuto un incidente, in trasmissione arriva l’ambulanza.

Non è iniziata nel migliore dei modi l’edizione di Bake Off su Real Time condotta da Benedetta Parodi. Proprio durante i primi minuti della prima puntata, è accaduta una cosa del tutto inaspettata: la concorrente Peperita ha fatto preoccupare tutti in studio per un brutto infortunio al ginocchio, per il quale è stata addirittura portata via in ambulanza. L’incidente è accaduto durante la prima sfida, mentre correva verso il tendone. Si temeva che non potesse più proseguire il suo percorso nel programma e purtroppo ieri sera c’è stata la conferma ufficiale: Peperita non continuerà la sua partecipazione a Bake Off. Ciò che più dispiace è che la stravagante drag queen non abbia avuto neanche il tempo di mettersi alla prova ai fornelli.

Peperita, chi è la concorrente eliminata a causa dell’infortunio

Giacomo Luizzi, in arte Peperita, è un 37enne di origini pugliesi anche se vive a Milano da molti anni. Quello che nessuno immagina è che Giacomo nella vita fa un lavoro normalissimo, ben lontano dal mondo delle drag queen: è infatti un impiegato che di notte si trasforma appunto nella platinata Peperita. Partecipando nel 2017 al concorso Miss Drag Queen Lombardia, vinse il titolo interpretando proprio la conduttrice del programma per aspiranti pasticcieri, Bake Off. La drag con la passione per i dolci racconta che le sue esibizioni sono cariche di colori, risate e gioia, armi che usa per lottare contro i fantasmi del suo passato. Ama interpretare le donne, ma il suo modello femminile resta sua nonna. La passione di Peperita per l’arte pasticcera è nata da qualche anno proprio guardando il programma della Parodi, a cui confessa di ispirarsi.

Con l’eliminazione di Peperita, Bake Off perde sicuramente un concorrente che avrebbe potuto lasciare una forte impronta a questa edizione.

L.C.