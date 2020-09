Bake Off 8 Italia, la concorrente Peperita ha dovuto abbandonare immediatamente il programma per un brutto infortunio: ecco come sta adesso.

Finalmente l’appuntamento tanto atteso è iniziato. Proprio ieri, Venerdì 4 Settembre, è andata in onda la prima puntata dell’ottava edizione di Bake Off Italia. Un’edizione che, come raccontato in un nostro recente articolo, prevede una splendida novità e che, soprattutto, saprà, ancora una volta, regalare delle emozioni davvero indescrivibili. D’altra parte, la puntata trasmessa qualche ora fa non ha affatto deluso le aspettative dei suoi affezionati telespettatori. Non soltanto, infatti, sono stati presentati i sedici pasticceri amatoriali e c’è stata anche la prima eliminazione, ma non sono affatto mancate nemmeno i primi colpi di scena. In attesa di entrare nel famoso tendone e di cucinare la ‘torta curriculum’, una delle concorrenti ha avuto in infortunio, essendo, così, costretta ad abbandonare il programma prima del previsto. Parliamo di Peperita. La drag queen che, mentre si accingeva al tendone con i suoi compagni, è caduta. E si è fatta male il ginocchio. Inutile il soccorso dei dottori perché, come annunciato da Benedetta Parodi, l’aspirante pasticcera non ha potuto prendere ugualmente parte alla sfida. Insomma, un episodio davvero spiacevole. Ma siete curiosi di sapere come sta adesso?

Peperita abbandona Bake Off per infortunio, brutto inconveniente: come sta adesso?

Purtroppo, Peperita non ha avuto la possibilità di gareggiare e, soprattutto, di poter mostrare le sue potenzialità da pasticcere a Bake Off Italia. Ancora prima di accedere al tendone e, quindi, di cucinare la prima torta, la drag queen è caduta. E, purtroppo, ha subito un brutto infortunio al ginocchio, che l’ha costretta ad abbandonare per sempre il programma. ‘La tensione e l’emozione giocano brutti scherzi col risultato un ginocchio lussato che mi ha lasciato 35 giorni chiuso in casa’, ha rivelato la pasticcera amatoriale sul suo canale social ufficiale appena mandata in onda la puntata. Ovviamente, lo sappiamo, l’ottava edizione è stata registrata diverse settimane fa. Eppure, Peperita non ha potuto svelare nulla al riguardo fino al momento della messa in onda del programma. La domanda, però, adesso sorge spontanea: come sta adesso? Sono passati diversi giorni dal triste e brutto inconveniente, ma come sta adesso? A rivelare ogni cosa è stata la diretta interessata. Che, proprio pochissime ore fa, non ha potuto fare a meno di aggiornare i suoi sostenitori delle sue attuali condizioni di salute. Ecco cosa scrive.

Da come si può chiaramente leggere dalle parole riproposte in alto, a distanza di un po’ di tempo dall’infortunio accaduto a Bake Off, Peperita sta bene. Ovviamente, il momento vissuto è stato davvero drammatico per lei, e lo dice apertamente. Ma, soprattutto, l’ha aiutata a riflettere. ‘Avevo deciso di lasciare il mondo drag, di lasciare la pasticceria e di ritirarmi a vita privata, ma poi una mattina sono rinato, ed ho continuato a pasticciare, lavorare ed ho deciso di rimettermi in gioco’, ha detto. E noi non vediamo l’ora, voi?

