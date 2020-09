Barbara D'Urso, sapete quanti fratelli ha la nota conduttrice?

Barbara D’Urso quanti fratelli ha? E’ uno dei volti più conosciuti nel mondo televisivo, ma scopriamo qualcosa di più del suo privato.

Barbara D’Urso è una famosissima attrice e conduttrice televisiva. Da anni detiene il monopolio del palinsesto Mediaset, andando in onda nell’orario pomeridiano con il programma Pomeriggio 5 e da un’anno circa va in onda con il serale Live Non è la D’Urso sempre su Canale 5, dove intrattiene il pubblico con i suoi salotti televisivi. (Scopri qui quando andranno in onda le nuove puntate). Una carriera pluriennale in TV cominciata verso la fine degli anni ’70 prima come showgirl, poi si è lanciata nel mondo delle fiction come attrice e dal 2003 è conduttrice in Mediaset. Prima di ritrovarcela nei salotti delle case italiane ogni pomeriggio, la ricorderemo per essere stata La Dottoressa Giò e per essere stata conduttrice per 3 edizioni consecutive del reality show più amato dagli Italiani, Grande Fratello. La sua vita sentimentale è stata piuttosto movimentata, non quanto quella di Belen, ma anche la D’Urso ha la sua storia. Prima la relazione negli anni ’70 con Memo Remigi, poi i due flirt con Miguel Bosè e Vasco Rossi; il successivo fidanzamento con Mauro Berardi, dalla cui relazione sono nati due figli Giammauro ed Emanuele. Nel 2002 il matrimonio con il ballerino Michele Carfora, dal quale divorzierà nel 2008. Ad oggi la conduttrice dovrebbe essere single, salvo informazioni che lei magari ha scelto di tenere nel privato. Ma oltre alla sua vita sentimentale, quanto sappiamo ancora della sua vita privata? Voi sapete quanti fratelli ha Barbara D’Urso?

Barbara D’Urso, sapete quanti fratelli ha?

Quanto alla vita familiare e privata, non abbiamo tantissime informazioni, infatti la bella Barbara ha scelto di tutelare la famiglia. Ma qualcosina però.. la sappiamo. In un’intervista per il settimanale Di Più, nel 2019, Barbara parla della sua famiglia e svela quanti fratelli ha e dice :“Siamo sei fratelli. Io sono la prima, poi c’è Daniela, che ha tre anni meno di me, poi Alessandro che ha otto anni meno di me. Un anno dopo la morte di mia madre mio padre si è risposato con Wanda Randi. Dalla loro unione sono nati Riccardo, che ora vive in Giappone, Fabiana, che vive in Sicilia, ed Eleonora.”

Una famiglia alquanto numerosa quella della D’Urso, che tuttavia cerca di mantenere nel riservo gli affetti familiari

Seguici anche sul nostro canale Instagram >> clicca qui

RC