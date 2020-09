Anche Beatrice Valli è stata più che meraviglio al Festival del Cinema di Venezia, ma sapete quanto costa il suo look? Il prezzo è da urlo.

È l’evento più atteso dell’anno, il Festival del Cinema 2020. Svoltosi proprio in questi giorni a Venezia, la mostra ha saputo regalare delle emozioni davvero indescrivibili. Come d’altra parte, lo hanno saputo fare anche le numerose influencer che vi hanno preso parte. A partire da Cecilia Rodriguez fino a Giulia De Lellis e Beatrice Valli, sono state più che diverse le influencer che vi hanno partecipato in qualità di ospiti. Ecco, ma se del look della sorella minore di Belen e dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ve ne abbiamo parlato in alcuni dei nostri recentissimi articoli, adesso vi parliamo, invece, del look sfoggiato dalla bellissima compagna di Marco Fantini appena arrivata a Lido Venezia. Con un outfit fine ed elegante, la bellissima Valli ha letteralmente incantato tutti con la sua immensa raffinatezza. Ecco, ma siete curiosi di conoscere il prezzo del suo look? Scopriamolo insieme.

Beatrice Valli al Lido di Venezia con un look da urlo: conoscete il prezzo

Appena iniziata la Mostra del Cinema di Venezia, anche Marco Fantini e Beatrice Valli vi hanno preso immediatamente parte. Giunti al Lido di Venezia in tutta la loro immensa bellezza, la coppia di Uomini e Donne ha letteralmente incantato tutti per l’eleganza smisurata sfoggiata dai loro look da urlo. Entrambi, bisogna ammetterlo, hanno optato per un outfit classico (POTETE VEDERLO QUI), ma allo stesso tempo elegante e, soprattutto, da urlo. Diamoci uno sguardo molto più da vicino.

Da come si può chiaramente vedere, Marco Fantini ha optato per un pantalone bianco, una polo scura abbinata, poi, ad un paio di scarpe. Beatrice Valli, dal canto suo, ha indossato una gonna con taglio asimmetrico e di colore tabacco, una maglia di colore bianco con spalline, sandali in pelle con un tacco vertiginoso ed, infine, un paio di occhiali da sole. Insomma, un look molto semplice, c’è da ammetterlo. Ma che, d’altra parte, testimonia la sua immensa bellezza. Ecco, ma sapete a quanto ammonta il suo prezzo? A quanto pare, il costo della maglia si aggirerebbe attorno agli 80 euro. Quello della gonna, invece, intorno ai 1000 euro. Quello delle scarpe, intorno ai 625 euro. Ed, infine, quello degli occhiali, intorno agli 800 euro.

Segui anche il nostro canale Instagram –> clicca qui