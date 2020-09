Beatrice Valli e Marco Fantini, disavventura a Venezia: “Hanno rubato e spaccato tutto”, cosa è successo alla coppia di Uomini e Donne.

“Stamattina ci siamo alzati con una bruttissima notizia. Sono venuti a rubare in ufficio tutto quello che avevamo, tutti gli abiti e le cose che avevamo per queste giornate, i look di Marco per questa sera, tutto.” Inizia così lo sfogo di Beatrice Valli, ex protagonista di Uomini e Donne, tra le ospiti del Festival del Cinema di Venezia. È proprio lì che è accaduto il brutto episodio: la maggior parte degli abiti e degli accessori di Beatrice e il suo compagno Marco Fantini sono stati derubati questa notte. Sia la Valli che il suo compagno hanno raccontanto la disavventura sui social:”Non vi dico le condizioni in cui ci hanno lasciato, ci hanno spaccato tutto, i vetri, tutto.” In seguito, altre dichiarazioni.

Beatrice Valli e Marco Fantini, disavventura a Venezia: rubati gli abiti scelti per il red carpet

Un episodio davvero bruttissimo, quello accaduto qualche ora fa a Marco Fantini e Beatrice Valli, coppia nata a Uomini e Donne. Ospiti alla Mostra del Cinema di Venezia, i due ex protagonisti della trasmissione di Maria sono stati derubati nella notte: la maggior parte degli abiti scelti per il red carpet, soprattutto quelli di Marco, sono andati perduti. I due raccontano l’episodio attraverso le loro stories, sottolineando come l’ex tronista abbia dovuto trovare una soluzione dell’ultimo minuto da indossare oggi a Venezia. “Scusate se il Marchini non sarà perfetto questa sera. Come andrai sul red carpet oggi amore?”. “In mutande”, risponde con ironia Marco, provando a riderci su.

Un risveglio davvero shockante per la coppia, che questa mattina alle 7,30 ha ricevuto l’amara notizia. Come entrambi hanno spiegato su Instagram, sarà ora compito delle forze dell’ordine indagare sull’accaduto. Ma nonostante lo spiacevole imprevisto, anche questa sera Marco e Beatrice sono pronti ad incantare tutti sul red carpet di Venezia. Ieri, la coppia ha letteralmente fatto innamorare tutti con il loro look e la loro sintonia durante la sfilata.

Siamo sicuri che, nonostante l’imprevisto, Marco e Beatrice saranno splendidi anche questa sera. E voi, avete apprezzato gli abiti della coppia indossati ieri? Noi vediamo l’ora di vedere l’abito scelto dalla bellissima Valli per la prossima sfilata!