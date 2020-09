La bellissima Belen Rodriguez è sempre al centro dell’attenzione mediatica, qualunque cosa faccia, dica o indossi e pare esserci abituata; a sorprendere, in questo caso, è stato l’intervento di Maurizio Costanzo: vediamo cos’è successo.

Belen Rodriguez è ormai un’icona italiana, seguitissima si social dove il suo profilo Instagram conta quasi dieci milioni di follower. Bellissima e talentuosa, si è cimentata nelle vesti di attrice, conduttrice e modella, dando vita ad una carriera brillante che promette di continuare a gonfie vele. Belen è nata in Argentina ma vive in Italia ormai da diversi anni, ha sposato Stefano De Martino, showman napoletano e con è diventata madre del piccolo Santiago. Ha due fratelli minori, anche loro volti noti, Cecilia e Jeremias. Belen Rodriguez riesce a calamitare l’attenzione del pubblico qualsiasi cosa faccia, dica, indossi o, come in questo caso, non indossi. Sebbene abbia imparato a gestire con grande serenità la pressione e la curiosità dei suoi fan e le critiche che spesso le sono state rivolte, di recente è stata di nuovo al centro del mirino. Un lettore del settimanale DiPiù, infatti, ha rivolto parole molto dure nei confronti Belen Rodriguez in particolare riguardo alle sue foto senza vestiti. A rispondere ci ha pensato Maurizio Costanzo con un commento che spiazza davvero.

Belen Rodriguez criticata da un lettore, Maurizio Costanzo risponde con un commento che spiazza

Le cose sono andate in questo modo. Un lettore del settimanale DiPiù tv ha inviato una lettera al giornale, indirizzata alla rubrica Domande e Risposte proprio di Maurizio Costanzo. Nella lettera, l’uomo criticava fortemente il comportamento di Belen Rodriguez affermando che sbaglia a mostrarsi senza vestiti. Maurizio Costanzo ha sorpreso tutti rispondendo in modo chiaro e senza peli sulla lingua, spiegando che l’argentina non è arrivata in Italia come un intellettuale e ha lavorato duramente per farsi strada nel mondo dello spettacolo. Ha poi aggiunto che ci è riuscita oltre che per la sua straordinaria bellezza anche per il suo talento indiscusso di intrattenitrice. Maurizio Costanzo ha poi rivolto un commento generico a chiunque passi il tempo a criticare gli altri, che si tratti di Belen Rodriguez o meno. Il conduttore ha dichiarato di non sapere se queste persone sono invidiose, ma che di certo chi spende tutto il suo tempo sui social non ha cose più interessanti a cui pensare.

Una grande risposta, quella di Maurizio Costanzo di cui Belen Rodriguez sarà sicuramente molto orgogliosa.