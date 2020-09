Proprio pochissimi istanti fa, è spuntato uno scatto del passato di Benedetta Parodi e Fabio Caressa: come sono cambiati negli anni.

Uno scatto del passato davvero inedito quello che, pochissimi istanti fa, Benedetta Parodi ha condiviso sul suo canale social ufficiale. Sappiamo che, su Instagram, la colonna portante di Bake Off Italia è molto attiva. E che, spesso e volentieri, si diletta a condividere delle fotografie che riguardano la sua vita privata. Lo ha fatto anche poco fa. Quando, in occasione del diciottesimo compleanno di sua figlia Matilde, la simpaticissima Parodi ha voluto mostrare uno scatto appartenente a tanti anni addietro in compagnia di suo marito Fabio Caressa. I due, come ben sappiamo, sono sposati da più di venticinque anni. Eppure, nonostante questo, il loro amore continua ad essere immenso e smisurato. Ecco, ma siete curiosi di vedere nel minimo dettaglio questo scatto. E, soprattutto, di constatare molto più da vicino come sono cambiati nel corso degli anni? Vediamo tutti i dettagli.

Fabio Caressa e Benedetta Parodi, l’inedito scatto del passato: com’erano diciotto anni fa

Si sono conosciuti più di vent’anni fa, Fabio Caressa e Benedetta Parodi. E, da quel momento, non si sono più lasciati. Nonostante il passare degli anni e, soprattutto, tra figli da accudire e crescere, la coppia sia ama davvero alla follia. Non a caso, ad esempio, lo testimoniano le diverse dediche che, di tanto in tanto, i due piccioncini si dedicano sui rispettivi canali social. Qualche istante fa, ad esempio, la colonna portante di Bake Off ha voluto condividere uno scatto del passato in compagnia di suo marito. È il diciottesimo compleanno della bellissima Matilde. E così mamma Benedetta ha voluto farle gli auguri di buon compleanno con una foto che la ritrae appena nata e, soprattutto, con i suoi genitori davvero giovanissimi. Ecco, ma come sono cambiati nel tempo Fabio e Benedetta?

È proprio questo lo scatto del passato che, qualche istante fa, Benedetta Parodi ha condiviso sul suo canale social ufficiale. Insomma, si vede chiaramente, i due sono davvero giovanissimi. Eppure, facendo un ‘paragone’ con ciò che sono adesso, sembrerebbe che il tempo per loro non sia affatto cambiato, no?

