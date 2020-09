A poche settimane dalla morte di Nuvola, Benedetta Rossi e suo marito accolgono nella loro casa un altro cane: il racconto da brividi su Instagram.

Nuovo arrivo in casa di Benedetta Rossi e Marco Gentili. A distanza di diverse settimane dalla morte di Nuvola, la coppia ha deciso di accogliere nella loro casa un altro cane. Sappiamo benissimo che la scomparsa dell’amico a quattro zampe ha letteralmente gettato nello sconforto la famosa food blogger e suo marito. Insieme al cucciolo, infatti, i due avevano trascorso ben diciassette anni. Ed è per questo motivo che la sua morte li aveva convinti di non prendere, almeno per il momento, un altro cane. Eppure, è proprio il caso di dirlo: quando è destino, è destino. Proprio pochissime ore fa, attraverso il suo canale social ufficiale, la simpaticissima Rossi ha fatto spiegare a suo marito com’è nata l’idea di prendere un altro quadrupede nella loro casa. Il racconto, vi assicuriamo, è davvero da brividi. Anche perché, come specificato dai diretti interessati, la coppia si è convinta dopo aver preso atto di una serie di coincidenze. Ecco le loro parole.

Benedetta Rossi, arriva un altro cane dopo la morte di Nuvola: cos’è successo esattamente

Proprio come è solita fare, pochissime ore fa, Benedetta Rossi ha fatto raccontare, da suo marito Marco Gentili, una splendida notizia. A distanza di diverse settimane dalla morte di Nuvole, la tenera coppia ha deciso di prendere un altro cane. L’idea, come raccontato dal diretto interessato, è venuta all’improvviso. E, soprattutto, dopo una serie di coincidenze. Infatti, attraverso una serie di Instagram Stories, il buon Gentili ha raccontato di aver ricevuto, nei giorni scorsi, un messaggio da parte di un utente Instagram che lo invitava ad aprire un link. Marco, inizialmente riluttante ad accontentare la richiesta del suo followers, lo ha fatto. E si è imbattuto sul sito di un’associazione che si occupa di cani randagi ed abbandonati. ‘Già che ci stavo, ho iniziato a guardare le foto dei cani che ci stavano e mi capita un cagnolino che era un cucciolo, ma che aveva lo stesso sguardo di quando ho conosciuto Nuvola’, ha continuato a raccontare Marco Gentili, sottolineando, tra l’altro, di quanto questa fosse una coincidenza. Le sorprese, però, no sono affatto terminate qui. Scorrendo le altre foto del piccolo amico, la coppia si rende conto che gli era stato affidato come nome ‘Cloud’ (il termine, in inglese, significa Nuvola). E che, dopo aver contattato l’associazione, lui era l’unico che, dell’intera cucciolata, non era stato ancora adottato. Insomma, un vero e proprio segnale. Che, com’è giusto che sia, ha spinto la coppia ad accoglierlo nella loro famiglia.

Insomma, una storia davvero da brividi, c’è da ammetterlo. Noi non vediamo l’ora di conoscerlo, voi?

