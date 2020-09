A distanza di alcuni giorni dalla notizia di Berlusconi positivo al Covid-19, arriva il gesto di Veronica Lario, l’ex moglie: la reazione inaspettata.

È da Mercoledì scorso che non si fa altro che parlare di questo: Silvio Berlusconi positivo al Coronavirus. Una notizia che, da come si può chiaramente immaginare, ha destato preoccupazione. E che, soprattutto, non è assolutamente passata inosservata. Nemmeno, pensate, a Veronica Lario, l’ex moglie del Premier. I due, come ben sapete, sono stati sposati per tantissimi anni. Ed hanno messo su una splendida famiglia. Tutto procedeva alla grande, fino a quando, più di dodici anni fa, la coppia ha deciso di dirsi ‘addio’ definitivamente. Da quel momento, lo sappiamo, è successo praticamente di tutto: screzi, litgi, incomprensioni e tanto altro ancora. Insomma, una storia che non è finita affatto bene. Eppure, appena appresa la notizia del contagio del suo ex marito, la bella Lario non ha potuto fare a meno di compiere un gesto davvero inaspettato nei suoi confronti. Stando a quanto ci fa sapere La Repubblica, sembrerebbe che l’ex moglie di Silvio Berlusconi abbia scritto una lettera proprio al suo ex marito. Ecco la reazione inaspettata.

Silvio Berlusconi, la reazione dell’ex moglie Veronica Lario: il gesto inaspettato

Dopo ben dodici anni dal loro addio, Veronica Lario è ritornata a parlare del suo ex marito Silvio Berlusconi. In questi giorni, come ben sapete, il premier è risultato positivo al Coronavirus, insieme alla sua fidanzata e ai suoi figli. È proprio per questo motivo che l’ex moglie non ha fatto tardato a far arrivare la sua reazione. Stando a quanto si apprende da La Repubblica, sembrerebbe che la la bella Lario abbia fatto recapitare al suo ex marito, tramite la segretaria del partito, una lettera. In cui, a quanto pare, riversava il suo immenso dolore per la spiacevole notizia. ‘Sono addolorata e anche un po’ preoccupata, ma lo scenario clinico ora mi sembra abbastanza confortante e i miei figli mi hanno rassicurata, mi dicono di stare tranquilla’, avrebbe scritto Veronica a Silvio Berlusconi. Insomma, da come si può chiaramente intendere, sono parole ricche di affetto, c’è poco da dire.

Insomma, un gesto davvero inaspettato, bisogna ammetterlo. Dopo ben dodici anni da loro addio, Veronica Lario ha deciso di deporre ‘l’ascia’ per trasmettere tutta la sua solidarietà e vicinanza a Silvio Berlusconi. Chissà, i due, dopo anni, riusciranno a buttarsi tutto il loro passato alle spalle? Noi ce lo auguriamo vivamente. Fatto sta che un gesto del genere, senza alcun dubbio, ha tutti i presupposti giusti. Non lo pensate anche voi?