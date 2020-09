Caterina Balivo ‘non sarà più in tv?’: le sue parole spiazzano

Caterina Balivo ‘non sarà più in tv?’: le parole della conduttrice su Instagram spiazzano.

Lei è una delle conduttrici più amate dal pubblico. E, lo scorso maggio, ha salutato definitivamente i telespettatori di Vieni da me, lasciando la conduzione del talk del pomeriggio di Rai Uno. Una scelta ragionata, quella di Caterina Balivo, che ha deciso di lasciare ‘un porto sicuro’ per dedicarsi a nuove esperienze. Ma nel dire addio a Vieni da me, la Balivo promise “Sono sicura che non ci perderemo di vista”. Ma a pochi giorni dall’inizio della nuova stagione televisiva, in molti si chiedono se rivedranno Caterina in tv. In particolare, un followers ha rivolto la domanda proprio alla conduttrice, in un commento ad un post di Instagram. Ebbene, la Balivo non ha esitato a rispondere e le sue parole non sono passate affatto inosservate! Diamo un’occhiata.

Seguici anche sul nostro canale ufficiale di Instagram ——> CLICCA QUI

Caterina Balivo ‘non sarà più in tv?’: la risposta della conduttrice non passa inosservata

Caterina Balivo è uno dei volti più apprezzati della nostra tv, ma non è solo sul piccolo schermo che si tiene in contatto con i suoi fan! Forse non tutti sanno, infatti, che la bellissima conduttrice partenopea è molto attiva anche sui social, in particolare su Instagram, il social network preferito dai vip. Sul suo profilo Instagram ufficiale, seguito da 1 milione e 400 mila followers, Caterina ama condividere foto e video delle sue giornate, dagli scatti lavorativi agli attimi in famiglia. Ed è proprio su Instagram che, qualche ora fa, un utente ha rivolto alla conduttrice una domanda ben precisa: “Non ti vediamo più in tv?”. La risposta della Balivo è arrivata subito:

Eh si, una risposta che non fa particolarmente piacere ai fan della conduttrice. Che sono sicuramente felici di seguire le sue avventure social, ma desiderano rivederla in tv. Non ci resta che attendere le prossime novità! E voi, seguivate le interviste della Balivo a Vieni da me?