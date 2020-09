Cecilia Rodriguez incantevole a Venezia: sapete quanto costa il suo abito in tessuto metallico? Il prezzo esatto.

La Mostra del Cinema di Venezia 2020 è ormai entrata nel vivo. E, come ogni anno, gli occhi di tutti sono puntati sui look degli ospiti presenti sul red carpet del famosissimo evento. Da Giulia De Lellis ad Elodie, in tante hanno attirato l’attenzione con gli amici scelti per la manifestazione. E, ieri, è stata la volta di Cecilia Rodriguez. La bellissima argentina è approdata al Lido da sola, confermando le voci della presunta crisi col fidanzato Ignazio Moser. Il suo red carpet è stato incantevole: la sorella di Belen ha indossato un abito in tessuto metallico che non è passato affatto inosservato, soprattutto per lo spacco vertiginoso. Ma sapete quanto costa il vestito? Ve lo sveliamo subito!

Seguici anche sul nostro canale ufficiale di Instagram —> CLICCA QUI

Cecilia Rodriguez incantevole a Venezia: sapete quanto costa il suo abito? La cifra vi lascerà di stucco

Sul red carpet della terza serata della Mostra del cinema di Venezia è apparsa anche lei, Cecilia Rodriguez, in un meraviglioso abito color oro metallico, che non è passato affatto inosservato. Il bustino è super particolare e la lunga gonna plissettata a vita alta ha uno spacco laterale decisamente notevole. Date un’occhiata:

Eh si, Cecilia è davvero spettacolare, nell’abito da sera in tessuto metallico firmato Maria Lucia Hoan. Uno dei must della stilista, indossato anche dall’attrice Kate Hudson nel party degli Oscar organizzato da Vanity Fair nel 2016. Curiosi di scoprire il prezzo? 2,200 euro! Pioggia di complimenti per Cecilia su Instagram: in tanti hanno approvato pubblicamente il look dell’argentina, compresi gli adorati fratelli Belen e Jeremias, che hanno dedicato una story all’incantevole Cechu. E voi, cosa ne pensate del look della Rodriguez?