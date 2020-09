Coronavirus, Wanda Nara nella bufera: “Incosciente”, il durissimo attacco e le accuse dell’ex marito Maxi Lopez, ecco cos’è successo nel dettaglio.

Wanda Nara è finita nella bufera in queste ore dopo il durissimo attacco ricevuto dall’ex marito Maxi Lopez. La showgirl argentina, ex opinionista del Grande Fratello Vip, ha trascorso le vacanze a Ibiza con la sua meravigliosa famiglia. Insieme a lei, infatti, il marito Mauro Icardi e i 5 figli dell’argentina, tre dei quali sono nati dalla sua unione con Maxi Lopez. Al ritorno dall’isola spagnola, però, Icardi è risultato positivo al Covid-19 e insieme a lui anche altri suoi compagni del Paris Saint Germain. Sono sempre di più, infatti, i positivi in Spagna, Francia e in altri Paesi. Immediato è scattato il tampone anche per gli altri componenti della famiglia Icardi, ma intanto Maxi Lopex ha sbottato nel corso di un’intervista ripresa dai più importanti media e giornali spagnoli, dando dell’incosciente alla sua ex moglie e accusandola di aver messo in pericolo i suoi figli, due dei quali, secondo le sue parole, sarebbero positivi. Ma andiamo con ordine e scopriamo i dettagli della vicenda.

Wanda Nara è stata pesantemente accusata dal suo ex marito Maxi Lopez di aver messo in pericolo i suoi bambini: “Ho due figli positivi al Covid 19 per colpa sua, è un’incosciente, sono indignato”, ha tuonato il calciatore durante in un’intervista ripresa dai maggiori media spagnoli, “le avevo detto di non andare a Ibiza, avvisandola che tutti quelli che tornavano da lì erano contagiati”. Stando alle parole di Maxi Lopez, i suoi figli minori Constantino e Benedicto sarebbero positivi al Covid, insieme a Isabella, la secondogenita di Wanda e Icardi, e al padre del giocatore del PSG, Juan.

Le dichiarazioni di Lopez, però, non trovano conferma nelle parole della Nara, che ha pubblicato un post sul suo profilo Instagram per tranquillizzare i suoi fan, spiegando che lei e i suoi figli stanno bene e che sono risultati negativi al tampone. Wanda ha anche ringraziato tutti per l’affetto che le hanno dimostrato, assicurando che lei e la sua famiglia sono al sicuro. Ad oggi, dunque, non è certo possibile stabilire dove sia la verità in questa intricata e complessa vicenda. Voi che idea vi siete fatti?